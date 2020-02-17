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мало голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Киноафиша Сериалы Филатов

Филатов (2020 - …)

Филатов 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 8 часов 24 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается лучший гинеколог в стране, который является владельцем медицинского учреждения. В его клинике работает первоклассный персонал. Ежедневно медики сталкиваются с разными пациентами и решают многочисленные проблемы не только профессионального, но и личного характера. Тем временем в жизни Филатова тоже случается драма. От него решает уйти его любимая красавица-супруга Алиса. Но первоклассный гинеколог не собирается отпускать ее без боя. Он готов на все, чтобы вновь завоевать любовь жены.

В ролях
В ролях
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Егор Корешков
Егор Корешков
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Алина Булынко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Филатов - Сезон 1 Сезон 1
2020, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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