В центре событий оказывается лучший гинеколог в стране, который является владельцем медицинского учреждения. В его клинике работает первоклассный персонал. Ежедневно медики сталкиваются с разными пациентами и решают многочисленные проблемы не только профессионального, но и личного характера. Тем временем в жизни Филатова тоже случается драма. От него решает уйти его любимая красавица-супруга Алиса. Но первоклассный гинеколог не собирается отпускать ее без боя. Он готов на все, чтобы вновь завоевать любовь жены.