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Алла Сигалова
Алла Сигалова
Киноафиша Персоны Алла Сигалова

Алла Сигалова

Дата рождения
28 февраля 1959
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сталинград (Волгоград), СССР

Популярные фильмы

Небо в алмазах
Небо в алмазах (1999)
5.7
Балет
Балет (2023)
0
Платон мне друг
Платон мне друг (1980)
0

Фильмография Алла Сигалова

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актриса 3
Балет
Балет
драма 2023, Россия
Небо в алмазах 5.7
Небо в алмазах
комедия, криминал 1999, Россия / Франция
Платон мне друг
Платон мне друг
драма 1980, СССР
Новости о Алла Сигалова
Круговорот страстей и искусства: вышел трейлер сериала «Балет» с Аллой Сигаловой в главной роли
Круговорот страстей и искусства: вышел трейлер сериала «Балет» с Аллой Сигаловой в главной роли
Вышел трейлер напряженного сериала «Балет» с Аллой Сигаловой и Федором Бондарчуком
Вышел трейлер напряженного сериала «Балет» с Аллой Сигаловой и Федором Бондарчуком
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