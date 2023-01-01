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Алла Сигалова
Киноафиша
Персоны
Алла Сигалова
Алла Сигалова
Дата рождения
28 февраля 1959
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сталинград (Волгоград), СССР
Популярные фильмы
Небо в алмазах
(1999)
5.7
Балет
(2023)
0
Платон мне друг
(1980)
0
Фильмография Алла Сигалова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2023
1999
1980
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
Балет
драма
2023, Россия
5.7
Небо в алмазах
комедия, криминал
1999, Россия / Франция
Платон мне друг
драма
1980, СССР
Новости о Алла Сигалова
Круговорот страстей и искусства: вышел трейлер сериала «Балет» с Аллой Сигаловой в главной роли
Вышел трейлер напряженного сериала «Балет» с Аллой Сигаловой и Федором Бондарчуком
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