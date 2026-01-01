Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Мариэтта Цигаль-Полищук
Marietta Tsigal-Polishchuk
Киноафиша
Персоны
Мариэтта Цигаль-Полищук
Мариэтта Цигаль-Полищук
Marietta Tsigal-Polishchuk
Дата рождения
14 октября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Пространство «Внутри»
Развернуть
Популярные фильмы
7.4
День рождения Сидни Люмета
(2025)
Билеты
7.3
Раневская
(2023)
6.8
Семейное счастье
(2025)
Фильмография Мариэтта Цигаль-Полищук
Лиля
драма, мелодрама
2026, Россия
6.5
Дорогой Вилли
детектив, мини-сериал
2025, Россия
6.5
Дыши
драма
2025, Россия
Хай, систерс
комедия, драма
2025, Россия
6.8
Семейное счастье
Semeynoe schaste
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Лиля
драма
2025, Россия
7.4
День рождения Сидни Люмета
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Переходный возраст
драма
2024, Россия
Показать еще
Другие проекты Мариэтта Цигаль-Полищук
16+
Хиросима
Билеты
18+
Это конец света
Билеты
18+
Это конец света
Информация
Новости о Мариэтта Цигаль-Полищук
На Okko стартовал остросюжетный сериал «Дыши» с Мариной Александровой
Мнимое спасение разделяет общество в трейлере сериала «Выжившие 2»
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
После этих концовок сидишь и молчишь: 5 фильмов с сюжетными поворотами, которые невозможно выбросить из головы
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить