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Постер к сериалу Шерлок в России
Постер к сериалу Шерлок в России Смотреть онлайн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Киноафиша Сериалы Шерлок в России
Шерлок в России (2020 - …) Шерлок в России 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Прокатчик Start
Продолжительность 6 часов 40 минут
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О чем сериал

«Шерлок в России» — новая экранизация нетленного английского произведения, на этот раз в формате многосерийного шоу. Производством проекта занималась платформа Start. Главный герой — сыщик-интеллектуал, который нападает на след убийцы молодых женщин, ведущих разгульный образ жизни. Шерлок понимает, что маньяк уехал в Россию, и отправляется за ним. В Петербурге детектив чувствует себя чужим, пока не встречает доктора Карцева. Тот предлагает ему жилье и свою помощь в работе. Вместе герои начинают распутывать самые запутанные преступления, произошедшие в городе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Матвеев
Максим Матвеев Шерлок Холмс
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Павел Майков
Павел Майков начальник Трудный
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков Илья Филимонович Карцев, доктор
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шерлок в России - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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