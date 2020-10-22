«Шерлок в России» — новая экранизация нетленного английского произведения, на этот раз в формате многосерийного шоу. Производством проекта занималась платформа Start. Главный герой — сыщик-интеллектуал, который нападает на след убийцы молодых женщин, ведущих разгульный образ жизни. Шерлок понимает, что маньяк уехал в Россию, и отправляется за ним. В Петербурге детектив чувствует себя чужим, пока не встречает доктора Карцева. Тот предлагает ему жилье и свою помощь в работе. Вместе герои начинают распутывать самые запутанные преступления, произошедшие в городе.