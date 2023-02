Анонсированы первые проекты из обновленной киновселенной DC

Руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран анонсировали десять проектов обновленной кинематографической вселенной DC. В этот перечень вошли как полнометражные фильмы, так и сериалы.

Cтудия планирует выпускать по два фильма и два телесериала в год. При этом Ганн и Сафран отметили, что не будут приносить в жертву качество своих проектов ради соблюдения сроков разработки.

Первым проектом новой линейки, который запустит всю обновленную киновселенную DC, станет полнометражный фильм Superman: Legacy («Супермен: Наследие»). Эта картина не будет в очередной раз раскрывать предысторию и происхождение Человека из стали, а сосредоточится на том, как герой «балансирует между своим криптонским наследием и человеческим воспитанием». Премьера состоится 11 июля 2025 года.

Следом за Superman: Legacy на экраны выйдет фильм The Authority («Власть»), Эта картина будет посвящена группе сверхлюдей, которые борются со злом суровыми и негуманными методами. Ганн особо отметил, что сюжет ленты не будет похож на «типичное противостояние героев и злодеев». Дата выхода The Authority пока неизвестна.

Конечно же, новая вселенная DC не обойдется и без фильма о Бэтмене и его ближайших товарищах. Фильм The Brave and the Bold («Храбрый и смелый») будет посвящен Бэт-семье, только на этот раз главным героем выступит не сам Брюс Уэйн, а его сын Дэмиан, носящий супергеройский псевдоним Робин. Ганн охарактеризовал этот проект как «очень странную историю отношений между отцом и сыном». Дата выхода также неизвестна.

Закроют первую пятерку полнометражных фильмов обновленной вселенной DC картины Supergirl: Woman of Tomorrow («Супергёрл: Женщина завтрашнего дня»), повествующая о двоюродной сестре Супермена по имени Кара Зор-Эл, и Swamp Thing («Болотная тварь»), хоррор о знаменитом монструозном защитнике природы.

Что касается будущих сериалов DC, то в их перечень вошли следующие проекты:

Creature Commandos («Существа-коммандос») — мультсериал для HBO Max, посвященный разношерстной команде героев, в ряды которой войдут Ласка, Рик Флаг — старший и другие персонажи. По словам Ганна, актеры, которые озвучат центральных действующих лиц шоу, позже появятся и в полнометражных фильмах DC.

Waller («Уоллер») — этот сериал станет своеобразным продолжением популярного шоу «Миротворец», однако на сей раз центральным действующим лицом станет не персонаж Джона Сины, а героиня Виолы Дэвис. Ожидается, что и Creature Commandos, и Waller выйдут на HBO Max раньше Superman: Legacy и станут «аперитивом» к новой киновселенной.

Lanterns («Фонари») — сериал о двух самых известных членах Корпуса Зеленых Фонарей, Хэле Джордане и Джоне Стюарте. Ганн описывает проект как «историю космического расследования в духе «Настоящего детектива», и особо подчеркивает, что события шоу будут иметь решающее значение для всей обновленной вселенной DC.

Paradise Lost («Потерянный рай») — сериал о политических интригах и войнах на родном острове Чудо-Женщины Темискире. Действие шоу развернется до рождения героини, и, по словам Ганна, будет напоминать, «истории в стиле «Игры престолов».

Booster Gold («Золотой бустер») — комедийный сериал о неудачнике из будущего Майке Картере, который переносится в наше время, чтобы с помощью продвинутых технологий, типичных для его современников, стать супергероем.

Все названные проекты на данный момент не имеют постановщиков.