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Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Постер к сериалу Супергерл
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
14 постеров
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Супергерл
Супергерл (2015 - 2021) Supergirl 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал The CW
Продолжительность 90 часов 18 минут
О чем сериал

«Супергерл» — многосерийное супергеройское шоу. В основу сюжета легла одноименная линейка комиксов. Главная героиня — молодая женщина по имени Кара, которая еще в детстве прибыла на Землю из далекой галактики. Ее родная планета погибла. Родители попросили Кару следить за кузеном Кал-Элом, которого еще младенцем также отправили на эту же планету. Но ее корабль сбивается с курса и оказывается на Земле многим позже. По сюжету у Кары есть множество суперспособностей, непосредственно связанных с небесным светилом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Хэрвуд
Дэвид Хэрвуд Hank Henshaw / Cyborg Superman
Дэвид Хэрвуд
Дэвид Хэрвуд Hank Henshaw / J'onn J'onzz / Martian Manhunter / John Jones
Джули Гонсало Andrea Rojas
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт Cat Grant
Джереми Джордан
Джереми Джордан Winslow "Winn" Schott
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Супергерл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 20 эпизодов
 
Супергерл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 22 эпизода
 
Супергерл - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 23 эпизода
 
Супергерл - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 22 эпизода
 
Супергерл - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 19 эпизодов
 
Супергерл - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 20 эпизодов
 
Новости о сериале
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Бэтмен дерется с Женщиной-кошкой: вышел новый трейлер онлайн-фестиваля DC FanDome 2021
Стали известны даты окончания текущих сезонов «Супергерл», «Ривердейла» и других сериалов CW
Стали известны даты окончания текущих сезонов «Супергерл», «Ривердейла» и других сериалов CW
Слушать саундтрек сериала Супергерл
Кадры из сериала
Интересные факты

Персонаж был создан в 1959 году Отто Биндером и Элом Пластино.

На главную роль рассматривались Элизабет Лэил из «Однажды в сказке» и Клер Холт из «Дневников вампира».

Кара Зор-Эл, сыгранная Мелиссой Бенойст, прежде уже появлялась на экранах. В 1984 году вышел художественный фильм «Супердевушка» с Хелен Слейтер, а в телесериале «Тайны Смолвиля» образ воплотила Лаура Вандервурт. Кроме того, персонаж DC Comics в исполнении Кристен Белл можно встретить в киноальманахе «Муви 43».

«Супергерл» является частью ArrowVerse, в которую помимо «Стрелы» также входят шоу «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня». Героиня Мелиссы Бейнойст появилась в четырех сериях-кроссоверах.

В «Супергерл» встречаются актеры, участвовавшие в других проектах DC. Приемного отца Кары играет Дин Кейн, который оживил Кларка Кента в телесериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Эрика Дюранс прежде исполняла роль Лойс Лейн в «Тайнах Смолвиля», а Линда Картер прославилась благодаря образу Чудо-женщины в одноименном шоу 70-х.

В 2019 году состоялся анонс спин-оффа «Супермен и Лоис», в котором звезды Тайлер Хэклин и Элизабет Таллок повторяют свои роли из «Супергерл». Премьера пилота состоялась в феврале 2021 года.

По сюжету события разворачиваются в выдуманном городе США Нэшнл-Сити. Первый сезон шоу был снят в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Затем по финансовым соображениям производство переместилось в канадский Ванкувер, где создавались все прочие сериалы ArrowVerse.

В 2016 году студия DC анонсировала выпуск комиксов Стерлинг Гейтс Adventures of Supergirl, сюжетно связанных с сериалом.

Дизайном костюма супергероини занималась Колин Этвуд, также работавшая над другими шоу ArrowVerse. Классический образ Кары Зор-Эл был существенно пересмотрен. Этвуд добавила высокие чулки и сапоги, убрав оголенный живот, на смену которому пришел золотистый пояс.

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