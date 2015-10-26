Интересные факты

Персонаж был создан в 1959 году Отто Биндером и Элом Пластино.

На главную роль рассматривались Элизабет Лэил из «Однажды в сказке» и Клер Холт из «Дневников вампира».

Кара Зор-Эл, сыгранная Мелиссой Бенойст, прежде уже появлялась на экранах. В 1984 году вышел художественный фильм «Супердевушка» с Хелен Слейтер, а в телесериале «Тайны Смолвиля» образ воплотила Лаура Вандервурт. Кроме того, персонаж DC Comics в исполнении Кристен Белл можно встретить в киноальманахе «Муви 43».

«Супергерл» является частью ArrowVerse, в которую помимо «Стрелы» также входят шоу «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня». Героиня Мелиссы Бейнойст появилась в четырех сериях-кроссоверах.

В «Супергерл» встречаются актеры, участвовавшие в других проектах DC. Приемного отца Кары играет Дин Кейн, который оживил Кларка Кента в телесериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». Эрика Дюранс прежде исполняла роль Лойс Лейн в «Тайнах Смолвиля», а Линда Картер прославилась благодаря образу Чудо-женщины в одноименном шоу 70-х.

В 2019 году состоялся анонс спин-оффа «Супермен и Лоис», в котором звезды Тайлер Хэклин и Элизабет Таллок повторяют свои роли из «Супергерл». Премьера пилота состоялась в феврале 2021 года.

По сюжету события разворачиваются в выдуманном городе США Нэшнл-Сити. Первый сезон шоу был снят в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Затем по финансовым соображениям производство переместилось в канадский Ванкувер, где создавались все прочие сериалы ArrowVerse.

В 2016 году студия DC анонсировала выпуск комиксов Стерлинг Гейтс Adventures of Supergirl, сюжетно связанных с сериалом.

Дизайном костюма супергероини занималась Колин Этвуд, также работавшая над другими шоу ArrowVerse. Классический образ Кары Зор-Эл был существенно пересмотрен. Этвуд добавила высокие чулки и сапоги, убрав оголенный живот, на смену которому пришел золотистый пояс.