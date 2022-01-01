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Парк Советского периода
Киноафиша Фильмы Парк Советского периода Парк Советского периода, 2006: актеры и роли
Soviet Park Парк Советского периода 2006 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Парк Советского периода, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юлий Гусман Юлий Гусман
В ролях
Александр Лазарев-мл. Елизавета Боярская Елизавета Боярская Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov Александр Дзюба Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Нина Усатова Нина Усатова Александр Пашутин Александр Пашутин Aleksandr Pashutin Владимир Долинский Владимир Долинский Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Алексей Булдаков Алексей Булдаков Валерий Баринов Валерий Баринов Рафаэль Мукаев Владимир Зельдин Владимир Зельдин Vladimir Zeldin Владимир Этуш Владимир Этуш Александр Абдулов Александр Абдулов
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