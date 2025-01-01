Меню
Александр Дзюба
Киноафиша
Персоны
Александр Дзюба
Александр Дзюба
Фильмография Александр Дзюба
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2022
2016
2014
2006
Все
10
Фильмы
2
Сериалы
8
Актер
10
Твоя чужая
мелодрама
2025, Россия
Тайна римских цифр
детектив, мелодрама
2025, Россия
Родная
мелодрама
2025, Россия
Контрольная для взрослых
мелодрама
2024, Россия
Женщина без опыта
мелодрама
2024, Россия
Уловки разума
детектив
2024, Россия
Дама с собачкой
детектив
2022, Россия
Нездешний Виктюк
документальный
2016, Россия
Королева игры
драма, мелодрама
2014, Россия
5.3
Парк Советского периода
Soviet Park
драма, комедия
2006, Россия
Новости о Александр Дзюба
В Новороссийске начались съемки сериала «Дама с собачкой»
У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог
«Лост» с хоррор-начинкой или «Очень странные дела» для взрослых: почему стоит включить сериал «Извне» прямо сейчас
Теперь официально: Netflix и Финчер снимают продолжение «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом — дата премьеры уже известна
«Нельзя показывать детям»: в России призывают убрать «Машу и Медведя» со всех площадок — разобрались, в чем весь сыр-бор
Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить
Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)
Пеннивайз кроется в деталях: доказываем, что в 1-й серии «Оно: Добро пожаловать в Дерри» убили родню членов «Клуба неудачников»
По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд
«Инди всегда был готов умереть»: концовка хоррора «Глазами пса» не то, чем кажется – фильм вовсе не о «страшных призраках в доме»
Российский мульт покорил всех — от Южной Кореи до Европы: «Холоп» рядом с ним просто отдыхает — он заработал в 20 раз меньше
Груз на сердце коллег и супруги: что случилось с Мальцевым в «Первом отделе» – судьба героя решилась во втором сезоне
