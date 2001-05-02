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Александр Лазарев
Александр Лазарев
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Александр Лазарев
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Дата рождения
3 января 1938
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
2 мая 2001
Карьера
Актер
Биография Александра Лазарева
Родился 3 января 1938 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Александра Лазарева
Виски с молоком
драма
2010, Россия / Польша
5.0
Невеста по почте
комедия
2003,
5.0
Не сошлись характерами
драма
1989, СССР
6.0
Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии
приключения, исторический
1988, СССР
6.0
Дайте нам мужчин!
комедия, детский, семейный
1985, СССР
6.0
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
фантастика, детектив
1985, СССР
6.0
Демидовы
исторический
1983, СССР
6.0
Сказка, рассказанная ночью
семейный
1981, СССР
7.0
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