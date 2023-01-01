Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В старые добрые времена
Киноафиша Фильмы В старые добрые времена В старые добрые времена, 1981: актеры и роли
Postriziny В старые добрые времена 1981 / Чехословакия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

В старые добрые времена, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иржи Мензель Иржи Мензель Jiří Menzel
В ролях
Яромир Ганзлик Jaromír Hanzlík Магда Вашариова Иржи Шмитцер Петр Чепек Petr Čepek Мирослав Донутил Miroslav Donutil Зденек Подскальски Рудольф Грушинский Rudolf Hrušínský Рудольф Грушинский Rudolf Hrušínský
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Поставила домохозяек на место: вот как одевается Самбурская, когда никто не видит
Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской
Звезда советского кино делила постель с Моргуновым: обомлеете, когда ее увидите
Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала
Главный герой фильма «Назад в будущее» умирал три раза: не заметили даже внимательные
От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает
Самая успешная участница «Дома-2» показала детей: скоро мать перерастут
Эти слова Джеки Чана помогут добиться успеха: актуальны как никогда
История повторяется спустя 111 лет: кем оказались новые жертвы «Титаника»
«Вызывает недоумение»: связь Нагиева с коллегой постарше наконец-то обросла деталями
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Теперь понятно, почему ее бросили: внешность тайной жены Тома Круза вызовет оторопь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше