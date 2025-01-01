Добрый, но придурковатый сельский чудик Отик считался помощником шофера. Он постоянно попадал в нелепые ситуации, как ребенок, совершенно неприспособленный к взрослой жизни. И поэтому многие отказывались с ним работать. Когда же по приглашению некоего пражского начальника, надеявшегося обменять комнатушку в блочном доме на дачный участок, Отик уезжает в город, деревенские жители понимают, что без него нечто важное уходит из их жизни. Однако и в Праге Отик не прижился, и возвратился домой к радости односельчан.
|1 октября 1987
|Австрия
|12
|19 августа 1988
|Испания
|9 января 1987
|США
|1 июля 1987
|Франция
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|Чехия
|1 августа 1985
|Чехословакия