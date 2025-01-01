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Постер фильма Деревенька моя центральная
Постер фильма Деревенька моя центральная
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Деревенька моя центральная

Деревенька моя центральная

Vesnicko ma strediskova 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Добрый, но придурковатый сельский чудик Отик считался помощником шофера. Он постоянно попадал в нелепые ситуации, как ребенок, совершенно неприспособленный к взрослой жизни. И поэтому многие отказывались с ним работать. Когда же по приглашению некоего пражского начальника, надеявшегося обменять комнатушку в блочном доме на дачный участок, Отик уезжает в город, деревенские жители понимают, что без него нечто важное уходит из их жизни. Однако и в Праге Отик не прижился, и возвратился домой к радости односельчан.

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 августа 1985
Дата выхода
1 октября 1987 Австрия 12
19 августа 1988 Испания
9 января 1987 США
1 июля 1987 Франция
18 мая 2023 Чехия
1 августа 1985 Чехословакия
MPAA PG
Производство Fifth Group, Filmové studio Barrandov
Другие названия
Vesnicko má stredisková, My Sweet Little Village, Vesničko má středisková, Heimat, süße Heimat, Min lille landsby, Mi dulce pueblito, Az én kis falum, Dörfchen, mein Dörfchen, Home Sweet Home, Küçük Şirin Köyüm, Mi dulce pueblecito, Mi pueblito, Min lilla by, Mon cher petit village, Sătucul meu, Sătucul meu drag, Selo moje malo, Veijareitten kylä, Wsi moja sielska, anielska, Деревенька моя центральная, Селце мое, централно, スイート・スイート・ビレッジ
Режиссер
Иржи Мензель
Иржи Мензель
В ролях
Янош Бан
Мариан Лабуда
Мариан Лабуда
Петр Чепек
Либуше Шафранкова
Зденек Сверак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
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