Капризное лето, 1968

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о выходе в прокат О фильме Смешная история о трех друзьях, которые пытались ухаживать за девушкой приезжего фокусника. Развернуть 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 14 минут Год выпуска 1968 Премьера в мире 24 мая 1968 Режиссер Иржи Мензель В ролях Рудольф Хрусински Властимил Бродский Франтишек Рехак Мила Мысликова Яна Прейссова Все актеры и съемочная группа 2 постера

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