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Капризное лето Капризное лето
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Rozmarné léto

Капризное лето, 1968

1968 / Чехословакия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Смешная история о трех друзьях, которые пытались ухаживать за девушкой приезжего фокусника.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 24 мая 1968
Режиссер
Иржи Мензель
Иржи Мензель
В ролях
Рудольф Хрусински
Властимил Бродский
Франтишек Рехак
Мила Мысликова
Яна Прейссова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Капризное лето 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ретроспектива Иржи Менцель в «Родине» Иржи Менцель является всемирно известным чешским режиссёром кино и театра, а также одним из главных представителей чехословацкой «новой волны». Он очень сильно привязан к немому
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6 сентября 2016 15:47
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