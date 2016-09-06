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Капризное лето
Rozmarné léto
Капризное лето, 1968
1968 / Чехословакия
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
Смешная история о трех друзьях, которые пытались ухаживать за девушкой приезжего фокусника.
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
1968
Премьера в мире
24 мая 1968
Режиссер
Иржи Мензель
В ролях
Рудольф Хрусински
Властимил Бродский
Франтишек Рехак
Мила Мысликова
Яна Прейссова
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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Ретроспектива Иржи Менцель в «Родине»
Иржи Менцель является всемирно известным чешским режиссёром кино и театра, а также одним из главных представителей чехословацкой «новой волны». Он очень сильно привязан к немому
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6 сентября 2016 15:47
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