На крыше, 2019

Профессор Рыпар предоставит временное убежише Сонгу, молодому вьетнамцу, которого он нашел на крыше своего дома. Могут ли два столь разных человека ужиться в одной квартире так, чтобы не случилось катастрофы? Поможет ли им их дерзкий план? Соседство мужчины, обозлившегося на весь мир, и молодого человека, ищущего выход из критической ситуации в чужом для него городе, порождает много поводов для споров, трагикомических ситуаций, новых идей. Каждому из нас нужен человек, на которого можно опереться в трудную минуту… Но можно ли доверять молодому незнакомцу? И сможет ли Сонг отплатить добром за оказанное ему доверие?