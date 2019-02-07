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Na strese

На крыше, 2019

2019 / Чехия
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О фильме

Профессор Рыпар предоставит временное убежише Сонгу, молодому вьетнамцу, которого он нашел на крыше своего дома. Могут ли два столь разных человека ужиться в одной квартире так, чтобы не случилось катастрофы? Поможет ли им их дерзкий план? Соседство мужчины, обозлившегося на весь мир, и молодого человека, ищущего выход из критической ситуации в чужом для него городе, порождает много поводов для споров, трагикомических ситуаций, новых идей. Каждому из нас нужен человек, на которого можно опереться в трудную минуту… Но можно ли доверять молодому незнакомцу? И сможет ли Сонг отплатить добром за оказанное ему доверие?

6.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 7 февраля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Иржи Мадл
В ролях
Алоис Швеглик
Войтех Дык
Дуи Анг Тран
Мари Барталос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма На крыше 1 постер
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