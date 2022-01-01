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Иржи Мензель
Иржи Мензель
Jiří Menzel
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Иржи Мензель
Jiří Menzel
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Дата рождения
23 февраля 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Иржи Мензеля
Родился 23 февраля 1938 года. Прага, Чехословакия (Чешская Республика).
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Фильмография Иржи Мензеля
Переводчик
драма
2018, Чехия / Австрия / Словакия
6.0
Волк из Королевских Виноград
биография, драма, комедия
2016, Чехия / Словакия / Франция
5.0
Я обслуживал английского короля
военный, мелодрама, комедия
2006, Чехия / Словакия
6.0
На 10 минут старше: виолончель
драма
2002, Германия / Франция / Великобритания
6.0
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
комедия, военный, мелодрама
1994, Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
6.0
Деревенька моя центральная
комедия, драма
1985, Чехословакия
8.0
Праздник подснежников
комедия
1983, Чехословакия
7.0
В старые добрые времена
комедия
1981, Чехословакия
7.0
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