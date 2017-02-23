Ледяная мать, 2017

«Ледяная мать» – новая пронизывающая драма от Богдана Слама, за плечами которого не менее вдумчивые работы: «Синий тигр», «Четыре солнца» и «Сельский учитель». Ведущие роли достались известным чешским актерам – Зузане Крёнеровой («Пережить свою жизнь») и Павлу Новы («Полено», «Пережить свою жизнь»).

67-летняя Ханна, оставшись без мужа, полностью посвятила себя семье – поддерживает порядок и уют в доме, помогает детям деньгами, хранит их тайны и заботится о внуках. Однажды она спасает из ледяной реки мужчину и влюбляется в него. Сыновьям не нравится новый человек за семейным столом, посмевший посягнуть на внимание и любовь их матери…