Ледяная мать, 2017

«Ледяная мать» – новая пронизывающая драма от Богдана Слама, за плечами которого не менее вдумчивые работы: «Синий тигр», «Четыре солнца» и «Сельский учитель». Ведущие роли достались известным чешским актерам – Зузане Крёнеровой («Пережить свою жизнь») и Павлу Новы («Полено», «Пережить свою жизнь»).
67-летняя Ханна, оставшись без мужа, полностью посвятила себя семье – поддерживает порядок и уют в доме, помогает детям деньгами, хранит их тайны и заботится о внуках. Однажды она спасает из ледяной реки мужчину и влюбляется в него. Сыновьям не нравится новый человек за семейным столом, посмевший посягнуть на внимание и любовь их матери…
- Фильм был включен в конкурсную программу Фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS-2017, где Зузана Крёнерова получила приз за лучшую женскую роль
Ханне 67 лет. Она – душа большой семьи, в которой есть традиция: раз в неделю дети и взрослые собираются за большим столом на ужин. Муж Ханны умер несколько лет назад, и дом, заботы о детях и внуках легли на её плечи. Она смотрит за внуками, помогает детям деньгами. В доме главной героини фильма десятилетиями ничего не меняется. У неё случаются бытовые трудности, но дети слишком заняты собой, им не до материнских проблем. Однажды во время прогулки с внуком она обнаруживает в ледяной реке человека, который не может выбраться из воды, и спасает его. Благодаря случайному знакомству её жизнь резко меняется. Ханна влюбляется в нового друга, но сыновья против. Однако мать семейства уже не в том возрасте, когда её может что-то остановить.