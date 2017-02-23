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Ледяная мать
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Ice Mother / Bába z ledu

Ледяная мать, 2017

2017 / Чехия / Словакия / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ледяная мать» – новая пронизывающая драма от Богдана Слама, за плечами которого не менее вдумчивые работы: «Синий тигр», «Четыре солнца» и «Сельский учитель». Ведущие роли достались известным чешским актерам – Зузане Крёнеровой («Пережить свою жизнь») и Павлу Новы («Полено», «Пережить свою жизнь»).

67-летняя Ханна, оставшись без мужа, полностью посвятила себя семье – поддерживает порядок и уют в доме, помогает детям деньгами, хранит их тайны и заботится о внуках. Однажды она спасает из ледяной реки мужчину и влюбляется в него. Сыновьям не нравится новый человек за семейным столом, посмевший посягнуть на внимание и любовь их матери…

- Фильм был включен в конкурсную программу Фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS-2017, где Зузана Крёнерова получила приз за лучшую женскую роль

Ханне 67 лет. Она – душа большой семьи, в которой есть традиция: раз в неделю дети и взрослые собираются за большим столом на ужин. Муж Ханны умер несколько лет назад, и дом, заботы о детях и внуках легли на её плечи. Она смотрит за внуками, помогает детям деньгами. В доме главной героини фильма десятилетиями ничего не меняется. У неё случаются бытовые трудности, но дети слишком заняты собой, им не до материнских проблем. Однажды во время прогулки с внуком она обнаруживает в ледяной реке человека, который не может выбраться из воды, и спасает его. Благодаря случайному знакомству её жизнь резко меняется. Ханна влюбляется в нового друга, но сыновья против. Однако мать семейства уже не в том возрасте, когда её может что-то остановить.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 февраля 2017
Возраст 0+
Режиссер
Богдан Слама
В ролях
Павел Нови
Даниэль Вишек
Вацлав Нойжил
Зузана Кренерова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ледяная мать 2 постера
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Наша рецензия
Традиционный семейный ужин у Ханны – это шкворчание жарящихся шницелей, звон праздничной посуды и суета за столом. Каждую неделю в ее увядающий домик приходят сыновья со своими женами, детьми и проблемами. Однако за всей это семейной идиллией просвечивает неловкое молчание, которое выдает номинальность происходящего – традиций, любви, заботы… Однажды героиня вытаскивает из ледяной реки замерзшего пловца, который позже становится ее верным другом. Именно он может спасти…
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