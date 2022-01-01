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Дарья Семенова
Дарья Семенова
О персоне
Фильмография
Дарья Семенова
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Дата рождения
29 декабря 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Козерог
Биография Дарьи Семеновой
Родилась 29 декабря 1980 года.
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Фильмография Дарьи Семеновой
Ася
драма
2011, Россия
0.0
Громозека
драма
2011, Россия
6.0
Зона турбулентности
драма
2010, Россия
4.0
Слуга государев
боевик, военный, исторический
2007, Россия
7.0
Родные и близкие
драма, мелодрама
2007, Россия
2.0
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