Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Слуга государев
Фильмы похожие на Слуга государев
Sovereign's servant
Слуга государев
2007 / Россия
7.3
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Слуга государев
Вся информация о фильме
Василиса
мелодрама, исторический
2014, Россия
7.0
Тарас Бульба
боевик, исторический
2008, Россия
7.0
Союз спасения
драма, исторический, приключения
2019, Россия
7.0
Блуждающая Земля
фантастика, боевик
2018, Китай
6.0
Топор войны
военный
2018, Россия
5.0
Капитан Алатристе
боевик, приключения, триллер
2006, Франция / Испания / США
7.0
Европа, Европа
исторический, драма, военный
1991, США
7.0
Кромвель
военный, биография, драма, исторический
1970, Великобритания
7.0
Ватерлоо
драма, военный, боевик
1970, Италия / СССР
7.0
На безымянной высоте
боевик, исторический, военный
2004, Россия / Беларусь
6.0
Фейерверк
боевик
2003, Россия
6.0
Я кукла
боевик
2002, Россия
3.0
Постарайся остаться живым...
военный
1986, СССР
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить