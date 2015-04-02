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Слуга государев
Отзывы о фильме «Слуга государев»
Sovereign's servant
Слуга государев
2007 / Россия
7.3
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.9
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ikx
2 апреля 2015, 12:51
na sayte est
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bregnev
2 апреля 2015, 12:51
Ну товарищи тут же Чадов с Бухаровым!!!Чадов мне нравиться везде а Бухаров только вроде по волкодаву✊ (фильм мне не очень)
А вообще посмотреть стоит хотя бы из=за полтавской битвы!ОЧЕНЬ надеюсь что в кино её покажут достойно✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Tomka
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели сегодня...
Реклама не врет - это кино действительно можно поставить на одну ступень с западным КАЧЕСТВЕННЫМ продуктом ✊
Богатый получился фильм, роскошный можно сказать - у нас такого уровня кино еще не снималось (то, что я видела раньше - бедновато все-таки, и до голливудских стандартов не дотягивает Ну может быть кроме Дозоров ).
Я слышала, что бюджет у него очень большой по российским меркам - и это сквозит в каждом кадре. Причем деньги то очень умело потрачены✊ Обалденные батальные сражения, воссоздана атмосфера того времени до самых мелочей, красивые дворцы, великолепные съемки с натуры...
не к чему придраться... Все с таким шиком и размахом сделано, средств не пожалели ✊ .
Приятно было видеть свежие актерские лица. И то, что большинство диалогов на французском (естественно, с переводом ) придает фильму особенный колорит✊ .
Бухаров порадовал, роль Гришки ему очень удалась (а то после Волкодава я занесла его в "черный список", ан нет, рановато видать списала парня со счетов ✊ ).
О сюжете: первые пятнадцать минут фильма я немного не въезжала в тему (много путанных разговоров - мало действия, я даже немного заскучала), но в процессе просмотра стала понимать, что к чему, а затем фильм постепенно оживился и захватил сюжетом. Есть хорошие, сильные моменты (не буду рассказывать ✊ ).
Резюме: очень даже достойный, качественный российский продукт получился, за который и перед буржуями не стыдно ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
katia
2 апреля 2015, 12:51
клево прям гордость
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Killer
2 апреля 2015, 12:51
✊ весьма слабое кино, хотя могли бы вытянуть
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Driller
2 апреля 2015, 12:51
Отличный военно-патриотический фильм, что до игры и состава актеров.... у всех же "елки"... сериальные, так что сымают кого естью. Я вчера посмотрел и задумался - дадут Чадову когда-нибудь роль, в которой он доживет до конца фильма? или это реноме?
Вчелом отличный фильм. Получил удовольствие
2 апреля 2015, 12:51
0
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vag
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 26/02/2007 - 18:03:30
Ошибаешся.Видел в современной стычке тоже самое.Адреналин,нервы,плюс мышечная моторика после пробежки.А уж в то время...пишаль,мушкет,пистоль:8 метров,а потом куда бог пошлет.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Kinoman77
2 апреля 2015, 12:51
Искренне пожалел о том, что потратил 125 минут времени. Смысл фильма. Все враги России - лохи, Петр 1, в исполнении Киркорова - супермен, всякий иноземец на стороне русских автоматически становиться лучшим. Примочки режисера похожи на индийские киношедевры. когда море пуль пролетают мимо главных (хороших) героев. Единственная ошибка режисера в том, что не взял на роль русского "богатыря" великолепного Джеки Чана. Это бы немного удлиннило данный киношедевр, но можно было бы показать зрителю еще пару героических подвигов.
P.s. А Чадов так ничего и не сказал....
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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azzkii
2 апреля 2015, 12:51
Был недавно в киномаксе. Созерцал сию картину. Позволю себе небольшое субъективное впечатление.
"Гардемарины, вперед!" лучше! :)
Весь фильм я непроизвольно сравнивал почему-то с "Гардемариными". И могу сказать, что француз де Брильи в исполнении Михаила Боярского с минимум текста на языке Дюма куда более "французен", чем де Бресси в исполнении... Даже не знаю кого, если честно :) Вообще игра современных "звезд" кино не впечатляет (как и в этом фильме), поэтому почти их не запоминаю. На афише он в центре. В фильме он разговаривает только на французском. Но если сравнивать де Брильи с де Бресси (мне это показалось в чем-то созвучно))), последний нервно курит в сторонке. Боярский forever :)
Кстати, о языке. Зачем вообще как минимум четверть фильма на французском, с механическим мужским переводом за кадром?! Для придания "достоверности"? Так французский того времени отличался от современного в любом случае, так же как русский. В случае с последним, в фильме русский язык того времени попытались передать какими-то "квасными" выражениями - "полюшко" (от "поле"), травушка и т. п. Выглядело это нелепо. Хотя в целом с русским языком в картине вообще не напрягались - говорили как есть... Стоило ли париться с французским и закадровым переводом? Последний, к слову, мешал, а иногда и не был слышен ("французская" речь не очень-то глушилась).
Можно вполне говорить по-русским (с легким "ланфрэ-ланфра"))) и выглядить стопроцентным французом, чем говорить по-французски и выглядить как пародия на него.
Теперь о русском. Персонаже. Которого звали "Гришкой" (он на афише слева). Персонаж, вызвавший антипатию даже не посредственной игрой, а действиями и репликами по фильму. Этакий символ "квасной русскости", выглядящий по-русски (хайратника не хватало))), любящий "баньку" по-русски и парящий (не в интимном смысле))) в оной француза; прошедший на удивление быстро "всю Польшу", походу ранивший Карла XII в ногу; отбивший и оставшийся в живых на пару с французом (остальные статисты погибли смертью храбрых, кнешна) атаку на редуты под Полтавой (чтобы "расчленить" вражескую атаку - вполне "юморное" слово нашего времени, использованное в фильме); в конце концов погибает, бросаясь под пулю, выпущенную из пистолета военнопленной (!!!) полячкой, закрывая собою Петра I.
Великолепный образчик верности царю. Я умиляюсь. На фоне разговоров в фильме о том, что в России всегда нужен
единый и справедливый
правитель... Чес-слово, не хватало только выражения типа "
вертикаль власти
Петра I". Вот таким и должен быть русский, судя по режиссерской задумке - пить водку, совершать немыслимые подвиги, и любить царя. До смерти. Только меня от водки тошнит; я думаю, что иногда подвиг - оставаться человеком хотя бы в быту; любить по мне нужно любимых. По жизни. Быть может, я сравниваю несколько несравнимые вещи, уж звиняйте, но только навязанный пафос о власти и стереотипном образе русского в этом персонаже - мне крайне отвратителен.
Кстати, Гришка по фильму не очень "тяжело" расстался со смертью своей "любимой" (с коей не был женат) и детьми (они явно помешали бы совершать подвиги). "Пора" ему было, долг перед государством, понимаешь ли. Быть может, кто-то увидел нужность и важность его миссии, царя вон спас. Только детей потом взял на воспитание француз. Даже в таком фильме.
Пройдусь еще по одному относительно главному персонажу - возлюбленной де Бресси, на афише она справа. Флиртовала направо-налево с Людовигом XIV, но бросилась в Россию к "любимому" де Бресси. Хотя знала последнего всего ничего - меньше недели. Любовь, понимаешь. А может, решила взять еще уроки игры в карты? :) Но в любом случае, показанный (фигово, кстати, очень "по-русски") секс Главной героини с Главным героем означает Любовь до гроба, вы же понимаете. :) Что еще сказать? Слабая игра... Это не Анастасия Ягужинская :) Я не фанат "Гардемаринов", давно смотрел... напрашивается сравнение просто...
С женщин - на нелепости, это как-то близко. :)
Нелепостей - до хрена. Назову нелепостями все, что вызвало недоумение, раздражение и иронию. И только те, что субъективны, конечно. И те, что запомнил.
Соседство "паней" в польском хуторе и русской деревни, где "семья Гришки" обитала. Буквально пол-дня пути верхом. А еще туда шведы быстро добрались. А поляки, которые ненавидели русских, нападали только на русских "фуражиров". Но никак не на незащищенную деревню.
Не очень понятно, куда на корабле плыли французы - если они ехали потом по Польше. Просто попробуйте по карте (даже современной) догадаться. Я вот не очень понял. Такое ощущение, что создатели фильма надыбали корабль "под старину" (или построили на часть из бюджета) и "фтыкали" его, чтобы тока "пофтыкать". На нем же в конце фильма, судя по закадровому голосу, главные герои отправлялись куда-то очень далеко. Строить любовь и капитализм. :)
Обещанная "грандиозная сцена Полтавской битвы" - крайне убога. Пара сотен в массовке, пара десятков лошадей, пара хиленьких редутов. Как-то не впечатлило. А показанная тактика ведения сражения того времени (ждать пока стрельнут, а потом куча-мала), наверно, эффектна с точки зрения режиссерской "фишки", но никакой критики не выдерживает с точки зрения исторических фактов, да и здравой логики. Позволю себе сделать такую ремарку как выпускник истфака.
О царях. О шведском ничего особенного не скажу, о французском - не Олег Табаков (почему-то пришла на память его сыгранная роль короля в "д'Артаньяне" ))), а о российском... Калька с "Арапа"; и Петр I в "Слуге государеве" не высокий, а толстый. И чем-то напомнил Ф. Киркорова. Но не ростом, а глазами. На выкате. :)
О сюжете. Вообще слабой сюжетной линией страдают все современные "блокбастеры". Этот не стал исключением. О причинно-временной и пространственной связи авторы сценария не очень заботились. О логике - тоже. Соблюли только общую идею о великой единой России с мудрым и правильным монархом, попутно развлекая зрителей а ля мушкетерской "войнушкой".
В последней очень часто гибли женщины. Что само по себе тяжело смотреть. Особенно когда это чуть ли не смакуют . И явно не вяжется с легким приключенчески-романтическим жанром картины - а таковым сквозил фильм. Они бы еще детей в кадре убили.
Есть уместные и неуместные вещи. Так вот последних в фильме с избытком.
Как и "затемнений" на 1-2 секунды - типа значит другая сюжетная линия. Осуществлено - отвратно. Так рекомендуется делать в детских мультиках, в напряженные моменты, дабы не перенапрягалась детская психика. Здесь это как раз слегка напрягает. Ожидаешь как будто увидеть очередную рекламу.
Ее-то фильму обеспечили. В принципе, если хочется "позырить чо-то со шпагами и любовью" (ррромантика, блин))), не особо парясь о сюжете и логике - фильм подойдет к просмотру. Так же как рекламный ролик.
2 апреля 2015, 12:51
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JulLo
2 апреля 2015, 12:51
Такого маразма я давно не видела. И позора за российский кинематограф не испытывала давно.
Ладно там еще исторические несоответствия. Но полного бреда типа главный герой из Парижа в Польшу по морю плывет я пережить не смогла, и пошла в бар за пивом...
2 апреля 2015, 12:51
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azzkii
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ghost от 04/03/2007 - 19:08:55
Цитата (Ghost, 04/03/2007 - 19:08:55):
А квасный русский дядька Бухаров просто замечательно играет
Я думаю, почитав ветку обсуждения этого фильма, что это ключевая фраза для всех, кому этот фильм понравился. Это же наш фильм, дескать. Русский. И пральный дядька Бухаров - тоже русский. И поэтому замечательный. Или не поэтому :) Но -замечательный. И вообще все русское - замечательное. Потому что гладиолус :)
Как это тока не подскальзываетесь, ходя по радостным слюням? ✊
Все-таки не могу не прокомментировать умилившую меня "логику" ghost'а :) Судя по всему, женскую:
Цитата (Ghost, 04/03/2007 - 19:08:55):
По поводу корабля, тоже не согласна, могли через Гавр до Гамбурга, Щецина или Гданьска, в то время это было более безопасно
Я знаю, что Вам 18 :) И что Вы были свидетельницей тех событий.:)
Или даже знаете историю. И георграфию. И, конечно, знакомы с логикой. Но почему ТАК ХРЕНОВО? ✊
Походу не поленилась, взяла карту. Молодец :) Но теперь нужно включить логику :) А еще взять с книжки учебник истории, советую под редакцией Сахарова и Буганова, например. И заново переосмыслить, любительница художественных фильмов, а не документально-исторических :) Я верю в Вас ✊
Касаеемо, что обожаемый Вами персонаж Гришка удивился, что "шведы уже под Полтавой", никоим образом не разрешает казуса о соседстве польского хутора и русской деревни. Которую злобные поляки упорно не трогали - хотя, судя по фильму, туда могли очень быстро добраться - как и главные герои.
Потому что, наверное, они не замечательные :) Не дано ✊
2 апреля 2015, 12:51
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0
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azzkii
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение JulLo от 05/03/2007 - 13:45:56
Цитата (JulLo, 05/03/2007 - 13:45:56):
Такого маразма я давно не видела. И позора за российский кинематограф не испытывала давно.
Ладно там еще исторические несоответствия. Но полного бреда типа главный герой из Парижа в Польшу по морю плывет я пережить не смогла, и пошла в бар за пивом...
+1
Есть женщины в русских селениях :)
2 апреля 2015, 12:51
0
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OLQA
2 апреля 2015, 12:51
Ребята! Так кто же всё-таки песню в конце фильма исполняет???
2 апреля 2015, 12:51
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DART
2 апреля 2015, 12:51
Фильм ИМХО довольно добротный, но в то же время немного бледноватый. То есть смотреть было интересно, но фильм не относится к категории MUST SEE.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
КРАТКО: 1й российский блокбастер,мирового качества.
Качество-как в "охоте на пиранью" - на самом высоком уровне в отечествееном кино.Камера не "плывет" во время драк,куча монтажа,-сделано очень динамично.
Качество драк - на высоте.
Подбор актеров-отличный.
Смесь "Властелина колец"(пейзажи,музыка) и "Пиратов карибов"(драки)
...и мне плевать,что хоть рекламы было маловать(по сравнению с дневным дозором)-ЭТО САМЫЙ КРУТОЙ НАШ ФИЛЬМ!!
РЕЗЫМЕ:смотреть или нет...глупый вопрос✊
2 апреля 2015, 12:51
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А вообще посмотреть стоит хотя бы из=за полтавской битвы!ОЧЕНЬ надеюсь что в кино её покажут достойно✊
Реклама не врет - это кино действительно можно поставить на одну ступень с западным КАЧЕСТВЕННЫМ продуктом ✊
Богатый получился фильм, роскошный можно сказать - у нас такого уровня кино еще не снималось (то, что я видела раньше - бедновато все-таки, и до голливудских стандартов не дотягивает Ну может быть кроме Дозоров ).
Я слышала, что бюджет у него очень большой по российским меркам - и это сквозит в каждом кадре. Причем деньги то очень умело потрачены✊ Обалденные батальные сражения, воссоздана атмосфера того времени до самых мелочей, красивые дворцы, великолепные съемки с натуры...
не к чему придраться... Все с таким шиком и размахом сделано, средств не пожалели ✊ .
Приятно было видеть свежие актерские лица. И то, что большинство диалогов на французском (естественно, с переводом ) придает фильму особенный колорит✊ .
Бухаров порадовал, роль Гришки ему очень удалась (а то после Волкодава я занесла его в "черный список", ан нет, рановато видать списала парня со счетов ✊ ).
О сюжете: первые пятнадцать минут фильма я немного не въезжала в тему (много путанных разговоров - мало действия, я даже немного заскучала), но в процессе просмотра стала понимать, что к чему, а затем фильм постепенно оживился и захватил сюжетом. Есть хорошие, сильные моменты (не буду рассказывать ✊ ).
Резюме: очень даже достойный, качественный российский продукт получился, за который и перед буржуями не стыдно ✊ ✊
Вчелом отличный фильм. Получил удовольствие
Ошибаешся.Видел в современной стычке тоже самое.Адреналин,нервы,плюс мышечная моторика после пробежки.А уж в то время...пишаль,мушкет,пистоль:8 метров,а потом куда бог пошлет.
P.s. А Чадов так ничего и не сказал....
"Гардемарины, вперед!" лучше! :)
Весь фильм я непроизвольно сравнивал почему-то с "Гардемариными". И могу сказать, что француз де Брильи в исполнении Михаила Боярского с минимум текста на языке Дюма куда более "французен", чем де Бресси в исполнении... Даже не знаю кого, если честно :) Вообще игра современных "звезд" кино не впечатляет (как и в этом фильме), поэтому почти их не запоминаю. На афише он в центре. В фильме он разговаривает только на французском. Но если сравнивать де Брильи с де Бресси (мне это показалось в чем-то созвучно))), последний нервно курит в сторонке. Боярский forever :)
Кстати, о языке. Зачем вообще как минимум четверть фильма на французском, с механическим мужским переводом за кадром?! Для придания "достоверности"? Так французский того времени отличался от современного в любом случае, так же как русский. В случае с последним, в фильме русский язык того времени попытались передать какими-то "квасными" выражениями - "полюшко" (от "поле"), травушка и т. п. Выглядело это нелепо. Хотя в целом с русским языком в картине вообще не напрягались - говорили как есть... Стоило ли париться с французским и закадровым переводом? Последний, к слову, мешал, а иногда и не был слышен ("французская" речь не очень-то глушилась).
Можно вполне говорить по-русским (с легким "ланфрэ-ланфра"))) и выглядить стопроцентным французом, чем говорить по-французски и выглядить как пародия на него.
Теперь о русском. Персонаже. Которого звали "Гришкой" (он на афише слева). Персонаж, вызвавший антипатию даже не посредственной игрой, а действиями и репликами по фильму. Этакий символ "квасной русскости", выглядящий по-русски (хайратника не хватало))), любящий "баньку" по-русски и парящий (не в интимном смысле))) в оной француза; прошедший на удивление быстро "всю Польшу", походу ранивший Карла XII в ногу; отбивший и оставшийся в живых на пару с французом (остальные статисты погибли смертью храбрых, кнешна) атаку на редуты под Полтавой (чтобы "расчленить" вражескую атаку - вполне "юморное" слово нашего времени, использованное в фильме); в конце концов погибает, бросаясь под пулю, выпущенную из пистолета военнопленной (!!!) полячкой, закрывая собою Петра I.
Великолепный образчик верности царю. Я умиляюсь. На фоне разговоров в фильме о том, что в России всегда нужен единый и справедливый правитель... Чес-слово, не хватало только выражения типа "вертикаль власти Петра I". Вот таким и должен быть русский, судя по режиссерской задумке - пить водку, совершать немыслимые подвиги, и любить царя. До смерти. Только меня от водки тошнит; я думаю, что иногда подвиг - оставаться человеком хотя бы в быту; любить по мне нужно любимых. По жизни. Быть может, я сравниваю несколько несравнимые вещи, уж звиняйте, но только навязанный пафос о власти и стереотипном образе русского в этом персонаже - мне крайне отвратителен.
Кстати, Гришка по фильму не очень "тяжело" расстался со смертью своей "любимой" (с коей не был женат) и детьми (они явно помешали бы совершать подвиги). "Пора" ему было, долг перед государством, понимаешь ли. Быть может, кто-то увидел нужность и важность его миссии, царя вон спас. Только детей потом взял на воспитание француз. Даже в таком фильме.
Пройдусь еще по одному относительно главному персонажу - возлюбленной де Бресси, на афише она справа. Флиртовала направо-налево с Людовигом XIV, но бросилась в Россию к "любимому" де Бресси. Хотя знала последнего всего ничего - меньше недели. Любовь, понимаешь. А может, решила взять еще уроки игры в карты? :) Но в любом случае, показанный (фигово, кстати, очень "по-русски") секс Главной героини с Главным героем означает Любовь до гроба, вы же понимаете. :) Что еще сказать? Слабая игра... Это не Анастасия Ягужинская :) Я не фанат "Гардемаринов", давно смотрел... напрашивается сравнение просто...
С женщин - на нелепости, это как-то близко. :)
Нелепостей - до хрена. Назову нелепостями все, что вызвало недоумение, раздражение и иронию. И только те, что субъективны, конечно. И те, что запомнил.
Соседство "паней" в польском хуторе и русской деревни, где "семья Гришки" обитала. Буквально пол-дня пути верхом. А еще туда шведы быстро добрались. А поляки, которые ненавидели русских, нападали только на русских "фуражиров". Но никак не на незащищенную деревню.
Не очень понятно, куда на корабле плыли французы - если они ехали потом по Польше. Просто попробуйте по карте (даже современной) догадаться. Я вот не очень понял. Такое ощущение, что создатели фильма надыбали корабль "под старину" (или построили на часть из бюджета) и "фтыкали" его, чтобы тока "пофтыкать". На нем же в конце фильма, судя по закадровому голосу, главные герои отправлялись куда-то очень далеко. Строить любовь и капитализм. :)
Обещанная "грандиозная сцена Полтавской битвы" - крайне убога. Пара сотен в массовке, пара десятков лошадей, пара хиленьких редутов. Как-то не впечатлило. А показанная тактика ведения сражения того времени (ждать пока стрельнут, а потом куча-мала), наверно, эффектна с точки зрения режиссерской "фишки", но никакой критики не выдерживает с точки зрения исторических фактов, да и здравой логики. Позволю себе сделать такую ремарку как выпускник истфака.
О царях. О шведском ничего особенного не скажу, о французском - не Олег Табаков (почему-то пришла на память его сыгранная роль короля в "д'Артаньяне" ))), а о российском... Калька с "Арапа"; и Петр I в "Слуге государеве" не высокий, а толстый. И чем-то напомнил Ф. Киркорова. Но не ростом, а глазами. На выкате. :)
О сюжете. Вообще слабой сюжетной линией страдают все современные "блокбастеры". Этот не стал исключением. О причинно-временной и пространственной связи авторы сценария не очень заботились. О логике - тоже. Соблюли только общую идею о великой единой России с мудрым и правильным монархом, попутно развлекая зрителей а ля мушкетерской "войнушкой".
В последней очень часто гибли женщины. Что само по себе тяжело смотреть. Особенно когда это чуть ли не смакуют . И явно не вяжется с легким приключенчески-романтическим жанром картины - а таковым сквозил фильм. Они бы еще детей в кадре убили.
Есть уместные и неуместные вещи. Так вот последних в фильме с избытком.
Как и "затемнений" на 1-2 секунды - типа значит другая сюжетная линия. Осуществлено - отвратно. Так рекомендуется делать в детских мультиках, в напряженные моменты, дабы не перенапрягалась детская психика. Здесь это как раз слегка напрягает. Ожидаешь как будто увидеть очередную рекламу.
Ее-то фильму обеспечили. В принципе, если хочется "позырить чо-то со шпагами и любовью" (ррромантика, блин))), не особо парясь о сюжете и логике - фильм подойдет к просмотру. Так же как рекламный ролик.
Ладно там еще исторические несоответствия. Но полного бреда типа главный герой из Парижа в Польшу по морю плывет я пережить не смогла, и пошла в бар за пивом...
Цитата (Ghost, 04/03/2007 - 19:08:55):А квасный русский дядька Бухаров просто замечательно играет
Я думаю, почитав ветку обсуждения этого фильма, что это ключевая фраза для всех, кому этот фильм понравился. Это же наш фильм, дескать. Русский. И пральный дядька Бухаров - тоже русский. И поэтому замечательный. Или не поэтому :) Но -замечательный. И вообще все русское - замечательное. Потому что гладиолус :)
Как это тока не подскальзываетесь, ходя по радостным слюням? ✊
Все-таки не могу не прокомментировать умилившую меня "логику" ghost'а :) Судя по всему, женскую:
Цитата (Ghost, 04/03/2007 - 19:08:55):По поводу корабля, тоже не согласна, могли через Гавр до Гамбурга, Щецина или Гданьска, в то время это было более безопасно
Я знаю, что Вам 18 :) И что Вы были свидетельницей тех событий.:)
Или даже знаете историю. И георграфию. И, конечно, знакомы с логикой. Но почему ТАК ХРЕНОВО? ✊
Походу не поленилась, взяла карту. Молодец :) Но теперь нужно включить логику :) А еще взять с книжки учебник истории, советую под редакцией Сахарова и Буганова, например. И заново переосмыслить, любительница художественных фильмов, а не документально-исторических :) Я верю в Вас ✊
Касаеемо, что обожаемый Вами персонаж Гришка удивился, что "шведы уже под Полтавой", никоим образом не разрешает казуса о соседстве польского хутора и русской деревни. Которую злобные поляки упорно не трогали - хотя, судя по фильму, туда могли очень быстро добраться - как и главные герои.
Потому что, наверное, они не замечательные :) Не дано ✊
Цитата (JulLo, 05/03/2007 - 13:45:56):Такого маразма я давно не видела. И позора за российский кинематограф не испытывала давно.
Ладно там еще исторические несоответствия. Но полного бреда типа главный герой из Парижа в Польшу по морю плывет я пережить не смогла, и пошла в бар за пивом...
+1
Есть женщины в русских селениях :)
Качество-как в "охоте на пиранью" - на самом высоком уровне в отечествееном кино.Камера не "плывет" во время драк,куча монтажа,-сделано очень динамично.
Качество драк - на высоте.
Подбор актеров-отличный.
Смесь "Властелина колец"(пейзажи,музыка) и "Пиратов карибов"(драки)
...и мне плевать,что хоть рекламы было маловать(по сравнению с дневным дозором)-ЭТО САМЫЙ КРУТОЙ НАШ ФИЛЬМ!!
РЕЗЫМЕ:смотреть или нет...глупый вопрос✊
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