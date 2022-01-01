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Ита Эвер
Ита Эвер
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Ита Эвер
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Дата рождения
1 апреля 1931
Возраст
91 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Ита Эвер
Родилась 1 апреля 1931 года. Пайде, Эстония.
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Фильмография Ита Эвер
Живые картинки
мелодрама, драма, комедия, военный
2013, Эстония
7.0
Ведьма
триллер, мистика, ужасы
2006, Россия
6.0
Две пары и одиночество
драма
1985, СССР
4.0
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал
1983, СССР
7.0
Возвращение к жизни
драма, криминал
1971, СССР / ГДР
5.0
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