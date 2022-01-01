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Ита Эвер

Ита Эвер
Ита Эвер
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Дата рождения
1 апреля 1931
Возраст
91 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Ита Эвер

Родилась 1 апреля 1931 года. Пайде, Эстония.

   
Фильмография Ита Эвер
Живые картинки
Живые картинки
мелодрама, драма, комедия, военный 2013, Эстония
7.0
Ведьма
Ведьма
триллер, мистика, ужасы 2006, Россия
6.0
Две пары и одиночество
Две пары и одиночество
драма 1985, СССР
4.0
Тайна «Черных дроздов»
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал 1983, СССР
7.0
Возвращение к жизни
Возвращение к жизни
драма, криминал 1971, СССР / ГДР
5.0
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