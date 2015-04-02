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Как видно, не только Валерий Меладзе, сделавший клип с кадрами работы какого-то очередного американского «убойного отдела», любит иллюстрировать свои сюжеты заокеанскими реалиями. Авторы «Ведьмы» зачем-то перенесли интригу гоголевского «Вия» в… США (в титрах, кстати, Николай Васильевич мудро не указан), убрав самого Вия и его многочисленных приспешников, зато добавив американской полиции и американских же селян в исполнении специально завезенных на съемочную площадку прибалтийских – в…