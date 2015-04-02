Как видно, не только Валерий Меладзе, сделавший клип с кадрами работы какого-то очередного американского «убойного отдела», любит иллюстрировать свои сюжеты заокеанскими реалиями. Авторы «Ведьмы» зачем-то перенесли интригу гоголевского «Вия» в… США (в титрах, кстати, Николай Васильевич мудро не указан), убрав самого Вия и его многочисленных приспешников, зато добавив американской полиции и американских же селян в исполнении специально завезенных на съемочную площадку прибалтийских – в…
по атмосферности затыкает всякие там силент хиллы
саундрек рулит,да и сюжет очень даже ничего
Айван просто-напросто НЕ СМОГ выехать из кастлвилля,этот город проклят и Айван там навсегда останеца
вот так-вот
фильм абалденный
А Грею надо было не с инета скачивать, а хотя бы дождаться выхода на диске. Классный фильм! Классный! Только ведьма больно красивая девка. Наши научились.....✊
Надо смотреть данный фильм, конечно в кино!!!!!
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