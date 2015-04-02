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Ведьма Ведьма
Киноафиша Фильмы Ведьма Отзывы о фильме «Ведьма»
The Witch Ведьма 2006 / Россия
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Ведьма»

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Наша рецензия

Как видно, не только Валерий Меладзе, сделавший клип с кадрами работы какого-то очередного американского «убойного отдела», любит иллюстрировать свои сюжеты заокеанскими реалиями. Авторы «Ведьмы» зачем-то перенесли интригу гоголевского «Вия» в… США (в титрах, кстати, Николай Васильевич мудро не указан), убрав самого Вия и его многочисленных приспешников, зато добавив американской полиции и американских же селян в исполнении специально завезенных на съемочную площадку прибалтийских – в…

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Mistik 2 апреля 2015, 12:51
изначально фильм хотели назвать "вий: во власти страха"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Krot 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм! Крутая премьера! Сколько ходил на премьеры такой по насыщенности действия не видел! Молодцы!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andreww 2 апреля 2015, 12:51
вчера ходил на сеанс, еле еле отсидел минут 30. до того глупый с размытым сюжетом примитивными эффектами.. жалко денек! но еще более жалко было оставаться и смотреть до конца
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wind 2 апреля 2015, 12:51
только что с сеанса,акуенное кино!

по атмосферности затыкает всякие там силент хиллы

саундрек рулит,да и сюжет очень даже ничего
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
jane666 2 апреля 2015, 12:51
подскажите кто саунд с титров поет!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wind 2 апреля 2015, 12:51
если кто не понял концовку:

Айван просто-напросто НЕ СМОГ выехать из кастлвилля,этот город проклят и Айван там навсегда останеца

вот так-вот

фильм абалденный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wind 2 апреля 2015, 12:51
кто не понял фильма-вместо того чтобы смотреть,тупо жрали попкорн с пивом
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kinoshnitsa 2 апреля 2015, 12:51
Люди! Отчаянно НЕ рекомендую ходить вам на этот бред. На самом деле он не выдерживает никакого сравнения с нашим "Вием" советских времен, даже несмотря на отсутсвие ранее компутерной графики и спецэффектов - прошлое творение завораживает (!)актерской игрой, настолько все ярко и по-настоящему, чего, к сожалению, даже с натяжкой не скажешь о современном "творении". Единственное, что неплохо получилось - сцена 2-й и последней ночи с компутерной графикой, да и то -в масштабе фильма смотрится слишком мало для того, чтобы впечатление от фильма было в плюсе. Что делает реклама - полные кинозалы по всей России, а жаль...не стоит оно того.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kozyava 2 апреля 2015, 12:51
Вот Вы привязались - плохой, да плохой. Ни хрена не плохой, в мой сеанс "глубоко разочарованных" не было, а верещало со страху пол зала, тетки, конечно, в большинстве своем.✊ Я мужу весь рукав от свитера растянула, как сосиска стал.

А Грею надо было не с инета скачивать, а хотя бы дождаться выхода на диске. Классный фильм! Классный! Только ведьма больно красивая девка. Наши научились.....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kozyava 2 апреля 2015, 12:51
Во! Наконец-таки! Адефа, я тоже прониклась музыкой, считаю что муз.сопровождение более, чем удачное.😂 😂 😂

Надо смотреть данный фильм, конечно в кино!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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