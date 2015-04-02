Наша рецензия

Когда Филипп Янковский заканчивал съемки «Статского советника», ему, по его собственным словам, пришла в голову идея «снять кино про любовь». В поисках подходящего сценария Янковский-младший обратился к продюсеру Сергею Сельянову, в ответ на что тот распростер объятия, держа в руках роман Евгения Даниленко «Меченосец», опубликованный на рубеже тысячелетий в одном из малотиражных литературных журналов. Евгений Даниленко, омский писатель и завсегдатай альманаха «Иртыш», сменил массу профессий:…