Когда Филипп Янковский заканчивал съемки «Статского советника», ему, по его собственным словам, пришла в голову идея «снять кино про любовь». В поисках подходящего сценария Янковский-младший обратился к продюсеру Сергею Сельянову, в ответ на что тот распростер объятия, держа в руках роман Евгения Даниленко «Меченосец», опубликованный на рубеже тысячелетий в одном из малотиражных литературных журналов. Евгений Даниленко, омский писатель и завсегдатай альманаха «Иртыш», сменил массу профессий:…
Мне однозначно фильм понравился.😂
интересная статья про фильм!!!!
Если опустить все эти кровавые сцены, а оставить только сумасшедшую любовь...... То дай бог каждому испытать подобное чувство! Честно говоря я плакала в конце фильма.
Порой можно и жизнь отдать за то, чтобы пережить подобные чувства!!! Фильм в общем то об этом.... О любви!
То что тут многие критикуют фильм, ищут детали, объективно смотрят на фильм в целом и на главного героя в отдельности вызывает не то что бы непонимание, а отчуждение...
Боль, как она бывает, боль как она есть: автор показывает жуткие картины, но именно благодаря им совершенно по-другому смотришь на отношения дальше.
Если переходить на личности и спрашивать каждого какой фильм он считает лучшим или хотя бы расскажет про фильмы, которые его "зацепили", неужели он, описывая свое любимое кино начнет говорить: работа оператора такая, режисер использовал то-то и т.п.? Для него фильм будет не просто цветной лентой, разделенной на кадры и вставленной в кинопроектор, но настроением, памятью и чувством.
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