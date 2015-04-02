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Меченосец Меченосец
Киноафиша Фильмы Меченосец Отзывы о фильме «Меченосец»
Mechenosets Меченосец 2006 / Россия
5.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Меченосец»

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Наша рецензия

Когда Филипп Янковский заканчивал съемки «Статского советника», ему, по его собственным словам, пришла в голову идея «снять кино про любовь». В поисках подходящего сценария Янковский-младший обратился к продюсеру Сергею Сельянову, в ответ на что тот распростер объятия, держа в руках роман Евгения Даниленко «Меченосец», опубликованный на рубеже тысячелетий в одном из малотиражных литературных журналов. Евгений Даниленко, омский писатель и завсегдатай альманаха «Иртыш», сменил массу профессий:…

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sovic 2 апреля 2015, 12:51
Я посмотрел вчера, ночное время было. Согласен с BestMary( см.выше) фильм действительно лиричный. Но красиво снят. Некоторые критикуют, типа мало диалогов и т.д., но не это главное-то. Все что надо, удалось выразить сценами, музыкой, и тоску, и вызвать сочувствие, и жалость.Почувствовать боль главного героя, сопереживать ему.

Мне однозначно фильм понравился.😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Paftett 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ - ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ! НЕ ХОДИ НА НЕГО!. Я вышел из кинотеатра, как обманутый... Фильм совершенно без сюжета, без начала и конца. Ходит чел, всех убивает низачто ни про что, Убийства через чур жестокие, некрасивые. Снять дешево, спецэффекты годов 80-х (по 30 рублей за эпизод). Рецензия на фильм совершенно не соответствует содержанию. ПРОСТО НЕ ХОДИ! ОБМАНУТ БУДЕШЬ!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
111211 2 апреля 2015, 12:51
http://www.tugrik.ru/magazine/catalog76/article796/

интересная статья про фильм!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oksana 2 апреля 2015, 12:51
Оригинальный фильм!

Если опустить все эти кровавые сцены, а оставить только сумасшедшую любовь...... То дай бог каждому испытать подобное чувство! Честно говоря я плакала в конце фильма.

Порой можно и жизнь отдать за то, чтобы пережить подобные чувства!!! Фильм в общем то об этом.... О любви!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Konstantin 2 апреля 2015, 12:51
Только что вышел из кино с самыми неприятными впечатлениями о российском кинематографе. Короче просто отстой!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
asUwant 2 апреля 2015, 12:51
Знаете, товарищи. Я шел на фильм с хорошим товарищем и во время фильма он мне постоянно твердил, что более больного бреда он не видел. А я слушал и понимал, что я не хочу с ним спорить. Не хочу спорить не потому, что он не прав или из других каких-нибудь побуждений,а просто потому что я сидел в оцепенении и боялся пропустить хоть один момент.

То что тут многие критикуют фильм, ищут детали, объективно смотрят на фильм в целом и на главного героя в отдельности вызывает не то что бы непонимание, а отчуждение...

Боль, как она бывает, боль как она есть: автор показывает жуткие картины, но именно благодаря им совершенно по-другому смотришь на отношения дальше.

Если переходить на личности и спрашивать каждого какой фильм он считает лучшим или хотя бы расскажет про фильмы, которые его "зацепили", неужели он, описывая свое любимое кино начнет говорить: работа оператора такая, режисер использовал то-то и т.п.? Для него фильм будет не просто цветной лентой, разделенной на кадры и вставленной в кинопроектор, но настроением, памятью и чувством.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
orin 2 апреля 2015, 12:51
давным-давно такого Г, не видел...этот "шедевр" может только конкуриравать наверное только с "Бархатным сезоном"✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AndeyyyS 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм относится к тому редкому разряду фильмов, после которого хочется потребовать обратно деньги за билет! После выхода из кинозала хотелось плеваться и громко ругаться матом, за лживую рекламу этого фильма, которая не соответствует действительности... Фильм не просто г@вно, а СУПЕР-МЕГА-Г@ВНО! Филиппа Янковского хочется "привлечь" за бездарно потраченные деньги на съемку этого Дерьма. Не каждому дано быть режиссером...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. Ну что... Довольно сатанинский фильм (по крайней мере, задумывался) ✊ Но неистребимая совковость лезет отовсюду. Как можно было сделать лучше: играть должен не этот еврейчик, а кто-то типа Рутгера Хауэра. Главный герой убивает Катю в припадке ярости и жажды разрушения... Больше природы, меньше совковой действительности. Но считаю, что 50 р. которые я потратил, этот фильм заслужил✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Трудно сказать... Я наших актеров довольно плохо знаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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