Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киллер Киллер
Киноафиша Фильмы Киллер Киллер, 2009: актеры и роли
Killshot Киллер 2009 / США
4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Киллер, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден Джон Мэдден John Madden
В ролях
Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Томас Джейн Томас Джейн Thomas Jane Дайан Лэйн Дайан Лэйн Diane Lane Розарио Доусон Розарио Доусон Rosario Dawson Джозеф Гордон-Левитт Джозеф Гордон-Левитт Joseph Gordon-Levitt Джонни Ноксвилл Джонни Ноксвилл Johnny Knoxville Лоис Смит Lois Smith Дон МакМанус Don McManus
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Приложение киноафиши