Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Жизнь богемы
6.7
Киноафиша Фильмы Жизнь богемы
6.7

Жизнь богемы

, 1992
Boheemielamaa
Франция, Италия, Швеция, Финляндия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Жизнь богемы
6.7

О фильме

В интерпретации Каурисмяки Париж художников – это город мечты для финских деятелей культуры с начала ХХ века. Показывая изнанку парижского блеска, режиссер говорит о крушении иллюзий. Опираясь на собственный опыт жизни во Франции, он использует многие литературные и кинематографические цитаты, создавая и одновременно развенчивая миф о вечном городе.

В ролях

Эвелин Диди
Mimi
Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Blancheron
Луи Маль
Луи Маль
Марку Пеллонпяя
Rodolfo
Андре Вильм
Андре Вильм
Marcel Marx
Кари Вяянянен
Schaunard
Кристин Мурильо
Musette
Laika
Baudelaire
Carlos Salgado
Waiter
Alexis Nitzer
Henri Bernard
Сильви ван ден Эльзен
Mrs. Bernard
Режиссер Аки Каурисмяки
Сценарист Анри Мюрже, Аки Каурисмяки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Швеция / Финляндия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 18 февраля 1992
Дата выхода
9 июля 1993 Австралия PG
27 ноября 1992 Венгрия
27 февраля 1992 Германия
28 февраля 1992 Дания
16 июля 1992 Италия T
6 марта 1992 Нидерланды
29 июля 1993 США
8 декабря 2016 Тайвань 0+
28 февраля 1992 Финляндия
18 марта 1992 Франция TP
2 сентября 1993 Чехия 12+
6 марта 1992 Швеция Btl
18 июля 1992 Япония G
Сборы в мире $34 430
Производство Sputnik, Pyramide Productions, Films A2
Другие названия
La vie de bohème, The Bohemian Life, A Vida da Boêmia, A Vida de Boémia, Boemski život, Boemsko zivljenje, Boheemide elu, Boheemielämää, Bohem Hayatı, Bohémélet, Bohemeliv, Bohemernas liv, Bohemliv, Bohémsky život, Bohémský Život, Das Leben der Boheme, La vida bohemia, La vida de bohemia, La vie de boheme, Vita da bohème, Życie cyganerii, Η ζωή των μποέμ, Μποέμικη ζωή, Бохеми, Жизнь богемы, ラヴィ・ド・ボエーム, 波希米亞人生, 波希米亞生活, Bohemenes liv

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 23 июля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Жизнь богемы

Береги свою косынку, Татьяна
Береги свою косынку, Татьяна комедия
1994, Финляндия
6.0
Я нанял убийцу по контракту
Я нанял убийцу по контракту драма, комедия
1990, Финляндия / Великобритания / Германия / Швеция / Франция
6.0
Преступление и наказание
Преступление и наказание драма
1983, Финляндия
6.0
Человек без прошлого
Человек без прошлого комедия, мелодрама, драма
2002, Финляндия / Германия / Франция
6.0
По ту сторону надежды
По ту сторону надежды драма, комедия
2017, Финляндия
6.0
Гавр
Гавр драма, комедия
2011, Германия / Финляндия / Франция
6.0
Огни городской окраины
Огни городской окраины драма
2006, Финляндия / Германия / Франция
6.0
Вдаль уплывают облака
Вдаль уплывают облака комедия, драма
1996, Финляндия
7.0
Девушка со спичечной фабрики
Девушка со спичечной фабрики комедия, драма
1990, Финляндия
7.0
Гамлет идет в бизнес
Гамлет идет в бизнес драма, комедия, мелодрама
1987, Финляндия
6.0
Тени в раю
Тени в раю драма
1986, Финляндия
6.0
Юха
Юха драма
1999, Финляндия
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
«Госуслуги» могут заменить мессенджер Макс: портал совсем скоро будет не узнать
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше