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В интерпретации Каурисмяки Париж художников – это город мечты для финских деятелей культуры с начала ХХ века. Показывая изнанку парижского блеска, режиссер говорит о крушении иллюзий. Опираясь на собственный опыт жизни во Франции, он использует многие литературные и кинематографические цитаты, создавая и одновременно развенчивая миф о вечном городе.
|9 июля 1993
|Австралия
|PG
|27 ноября 1992
|Венгрия
|27 февраля 1992
|Германия
|28 февраля 1992
|Дания
|16 июля 1992
|Италия
|T
|6 марта 1992
|Нидерланды
|29 июля 1993
|США
|8 декабря 2016
|Тайвань
|0+
|28 февраля 1992
|Финляндия
|18 марта 1992
|Франция
|TP
|2 сентября 1993
|Чехия
|12+
|6 марта 1992
|Швеция
|Btl
|18 июля 1992
|Япония
|G