Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тени в раю
Киноафиша Фильмы Тени в раю
Shadows in Paradise / Varjoja paratiisissa

Тени в раю, 1986

1986 / Финляндия
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм входит в трилогию -«Дрейфующие облака» и «Девушка со спичечной фабрики» о непростой судьбе обычных людей в благополучной Финляндии , сделанный с черным северным юмором, которую сам Аки окрестил как "трилогия о неудачниках"."Тени в раю" - история любви мусорщика и кассирши универсама. Главный герой - мрачный усатый тип по имени Никандер (мусорщик, "дерьмосборщик"). Холост. Обычное времяпрепровождение вечером после работы: кино, потом бар, пока не упьется и не вляпается в историю. Утром рискует обнаружить себя то ли в тюремной камере, то ли на мусорной свалке с разбитой головой. Девиз его жизни : "Я ничего ни от кого не хочу".

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 17 октября 1986
Режиссер
Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки
В ролях
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Сакари Куосманен
Сакари Куосманен
Матти Пеллонпяя
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тени в раю 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Аки Каурисмяки готовит новый фильм под рабочим названием «Мертвые листья» Премьера намечена на 2023 год.
Написать
13 июня 2022 16:13
В Петербурге пройдет фестиваль финского кино и ретроспектива Аки Каурисмяки С 21 по 23 сентября в киноцентре «Родина» состоятся показы фестиваля «Финское кино. Ретроспектива Аки Каурисмяки», приуроченного к 60-летию финского кинематографиста. В
Написать
18 сентября 2017 12:53
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши