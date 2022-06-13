Тени в раю, 1986

Фильм входит в трилогию -«Дрейфующие облака» и «Девушка со спичечной фабрики» о непростой судьбе обычных людей в благополучной Финляндии , сделанный с черным северным юмором, которую сам Аки окрестил как "трилогия о неудачниках"."Тени в раю" - история любви мусорщика и кассирши универсама. Главный герой - мрачный усатый тип по имени Никандер (мусорщик, "дерьмосборщик"). Холост. Обычное времяпрепровождение вечером после работы: кино, потом бар, пока не упьется и не вляпается в историю. Утром рискует обнаружить себя то ли в тюремной камере, то ли на мусорной свалке с разбитой головой. Девиз его жизни : "Я ничего ни от кого не хочу".