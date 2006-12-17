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Эско Никкари
Esko Nikkari
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Персоны
Эско Никкари
Эско Никкари
Esko Nikkari
Дата рождения
23 ноября 1938
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
17 декабря 2006
Карьера
Актер
Место рождения
Лапуа, Финляндия
Место смерти
Seinäjoki Central Hospital, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Девушка со спичечной фабрики
(1990)
7.1
Юха
(1999)
6.9
Человек без прошлого
(2002)
Фильмография Эско Никкари
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
комедия, мелодрама, драма
2002, Финляндия / Германия / Франция
7.1
Юха
Juha
драма
1999, Финляндия
7.2
Девушка со спичечной фабрики
The Match Factory Girl/ Tulitikkutehtaan tytto
комедия, драма
1990, Финляндия
6.7
Гамлет идет в бизнес
Hamlet liikemaailmassa
драма, комедия, мелодрама
1987, Финляндия
6.4
Тени в раю
Shadows in Paradise / Varjoja paratiisissa
драма
1986, Финляндия
6.5
Преступление и наказание
Rikos ja rangaistus
драма
1983, Финляндия
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