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Гамлет идет в бизнес
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Hamlet liikemaailmassa

Гамлет идет в бизнес, 1987

1987 / Финляндия
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 21 августа 1987
Возраст 18+
Режиссер
Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки
В ролях
Пиркка-Пекка Петелиус
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Элина Сало
Эско Никкари
Матти Пеллонпяя
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гамлет идет в бизнес 2 постера
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