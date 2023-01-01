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Гамлет идет в бизнес
Hamlet liikemaailmassa
Гамлет идет в бизнес, 1987
1987 / Финляндия
6.6
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
комедия
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6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
1987
Премьера в мире
21 августа 1987
Возраст
18+
Режиссер
Аки Каурисмяки
В ролях
Пиркка-Пекка Петелиус
Кати Оутинен
Элина Сало
Эско Никкари
Матти Пеллонпяя
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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