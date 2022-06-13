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Аки Каурисмяки

Aki Kaurismäki
Аки Каурисмяки
Аки Каурисмяки Aki Kaurismäki
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Дата рождения
4 апреля 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Аки Каурисмяки

Содержание:

- Аки Каурисмяки – Фильмы
  - Аки Каурисмяки – «Человек без прошлого»
  - Аки Каурисмяки – «По ту сторону надежды»
- Аки Каурисмяки – Личная жизнь

Финский режиссёр Аки Каурисмяки родился 4 апреля 1957 года в городе Ориматтиле. Отец Аки, Йорма Каурисмяки, работал в сфере финансов, а мать, Леена, была работником сферы туризма. В семье также было трое детей, включая Мику – старшего брата Аки, который также является режиссёром. Известно, что предки семьи Каурисмяки были родом из Карелии и даже носили фамилию Кузьмины.

Каурисмяки постоянно переезжали с места на место, исколесив всю Финляндию, что нашло отражение в фильмах будущего режиссёра. Кроме того, семья много путешествовала и за пределы родной страны. Аки окончил школу в городе Канкаанпя, к тому моменту став начитанным юношей, имеющим большую страсть к кино. Однако он не стал получать кинематографическое образование и вместо этого стал работать в самых разных сферах, накапливая знания о жизни и мире.


Аки Каурисмяки – Фильмы

Одной из основных профессий юного Аки Каурисмяки стала журналистика. Благодаря ей он и пришёл в кино. В 24 года вместе с братом Микой он становится основателем собственной кинокомпании Villealfa, на базе которой выходит в прокат их совместный документальный фильм «Сайма-явление». В 1983 году, спустя два года, выходит дебютный фильм Аки Каурисмяки «Преступление и наказание», в основе сюжета которого лежит бессмертная русская классика. Затем он снимает несколько короткометражек, но мировая известность приходит к Аки после фильма «Ленинградские ковбои едут в Америку», который был показан на Берлинском кинофестивале и на фестивале в Торонто.

Аки Каурисмяки известен своей трилогией о неудачниках. Подобный приём объединения нескольких картин одной темой используется многими европейскими режиссёрами. Первым в цикле становится фильм «Тени в раю», который рассказывает любовную историю кассирши и мусорщика. Затем в 1988 году Каурисмяки снимает картину «Ариэль», повествующую о печальной судьбе одного шахтёра. Замыкается трилогия лентой «Девушка со спичечной фабрики» о нелёгкой судьбе работницы по имени Ирис.

В 1992 году Аки Каурисмяки снимает один из своих самых известных фильмов – «Жизнь богемы». Его сюжет перекликается с известной оперой Джакомо Пуччини. В центре истории оказываются трое художников, Родольфо, Шонар и Марсель, которые приезжают в Париж без гроша за душой. Фильм был показан на Берлинском кинофестивале и получил награду ФИПРЕССИ.


Аки Каурисмяки – «Человек без прошлого»

Во вторую трилогию Аки Каурисмяки, в этот раз объединённую темой пролетариата, вошли такие фильмы, как «Вдаль уплывают облака», «Человек без прошлого» и «Огни городской окраины». Наиболее примечательным в ней является промежуточный фильм «Человек без прошлого», который получает номинацию на премию «Оскар», что становится огромным достижением для Финляндии. Картина повествует о неизвестном мужчине, который приезжает в Хельсинки, чтобы найти работу, однако его преследует череда жестоких неудач.


Аки Каурисмяки – «По ту сторону надежды»

После пятилетнего перерыва в полнометражном кино режиссёр выпускает ленту «Гавр», поднимающую тему эмигрантов. Затем следует ещё один большой пробел в творчестве режиссёра, и за 6 лет он снимает лишь короткий метр. Однако в 2017 году Аки Каурисмяки привозит на Берлинский фестиваль ленту «По ту сторону надежды», рассказывающую непростую историю беженца из Сирии, который бежит в Хельсинки, чтобы найти сестру. Картина была высоко оценена критиками, однако удостоилась второй по значению награды фестиваля, уступив венгерской трагикомедии «О теле и душе». 


Аки Каурисмяки – Личная жизнь

Аки Каурисмяки состоится в браке с художницей Пауле Ойнонен с 1981 года. У пары нет детей.

Интересные факты о Аки Каурисмяки

- В молодости Каурисмяки сменил множество работ, среди которых были даже грузчик и мойщик посуды.

- В 13 из 18 фильмов Аки Каурисмяки сыграла известная финская актриса Кати Оутинен.

- Несмотря на то что Аки Каурисмяки имеет русские корни, он умеет говорить по-русски лишь одну фразу: «В детстве жизнь Максима Горького была очень тяжёлой».

Фильмография Аки Каурисмяки
По ту сторону надежды
По ту сторону надежды
драма, комедия 2017, Финляндия
6.0
Гавр
Гавр
драма, комедия 2011, Германия / Финляндия / Франция
5.0
Огни городской окраины
Огни городской окраины
драма 2006, Финляндия / Германия / Франция
6.0
Человек без прошлого
Человек без прошлого
комедия, мелодрама, драма 2002, Финляндия / Германия / Франция
6.0
На 10 минут старше: труба
На 10 минут старше: труба
драма 2002, Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
7.0
Юха
Юха
драма 1999, Финляндия
7.0
Вдаль уплывают облака
Вдаль уплывают облака
комедия, драма 1996, Финляндия
7.0
Ленинградские ковбои встречают Моисея
Ленинградские ковбои встречают Моисея
комедия, мюзикл 1994, Финляндия / Германия / Франция
5.0
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13 июня 2022 16:13
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