Содержание:

- Аки Каурисмяки – Фильмы

- Аки Каурисмяки – «Человек без прошлого»

- Аки Каурисмяки – «По ту сторону надежды»

- Аки Каурисмяки – Личная жизнь

Финский режиссёр Аки Каурисмяки родился 4 апреля 1957 года в городе Ориматтиле. Отец Аки, Йорма Каурисмяки, работал в сфере финансов, а мать, Леена, была работником сферы туризма. В семье также было трое детей, включая Мику – старшего брата Аки, который также является режиссёром. Известно, что предки семьи Каурисмяки были родом из Карелии и даже носили фамилию Кузьмины.

Каурисмяки постоянно переезжали с места на место, исколесив всю Финляндию, что нашло отражение в фильмах будущего режиссёра. Кроме того, семья много путешествовала и за пределы родной страны. Аки окончил школу в городе Канкаанпя, к тому моменту став начитанным юношей, имеющим большую страсть к кино. Однако он не стал получать кинематографическое образование и вместо этого стал работать в самых разных сферах, накапливая знания о жизни и мире.



Аки Каурисмяки – Фильмы

Одной из основных профессий юного Аки Каурисмяки стала журналистика. Благодаря ей он и пришёл в кино. В 24 года вместе с братом Микой он становится основателем собственной кинокомпании Villealfa, на базе которой выходит в прокат их совместный документальный фильм «Сайма-явление». В 1983 году, спустя два года, выходит дебютный фильм Аки Каурисмяки «Преступление и наказание», в основе сюжета которого лежит бессмертная русская классика. Затем он снимает несколько короткометражек, но мировая известность приходит к Аки после фильма «Ленинградские ковбои едут в Америку», который был показан на Берлинском кинофестивале и на фестивале в Торонто.

Аки Каурисмяки известен своей трилогией о неудачниках. Подобный приём объединения нескольких картин одной темой используется многими европейскими режиссёрами. Первым в цикле становится фильм «Тени в раю», который рассказывает любовную историю кассирши и мусорщика. Затем в 1988 году Каурисмяки снимает картину «Ариэль», повествующую о печальной судьбе одного шахтёра. Замыкается трилогия лентой «Девушка со спичечной фабрики» о нелёгкой судьбе работницы по имени Ирис.

В 1992 году Аки Каурисмяки снимает один из своих самых известных фильмов – «Жизнь богемы». Его сюжет перекликается с известной оперой Джакомо Пуччини. В центре истории оказываются трое художников, Родольфо, Шонар и Марсель, которые приезжают в Париж без гроша за душой. Фильм был показан на Берлинском кинофестивале и получил награду ФИПРЕССИ.



Аки Каурисмяки – «Человек без прошлого»

Во вторую трилогию Аки Каурисмяки, в этот раз объединённую темой пролетариата, вошли такие фильмы, как «Вдаль уплывают облака», «Человек без прошлого» и «Огни городской окраины». Наиболее примечательным в ней является промежуточный фильм «Человек без прошлого», который получает номинацию на премию «Оскар», что становится огромным достижением для Финляндии. Картина повествует о неизвестном мужчине, который приезжает в Хельсинки, чтобы найти работу, однако его преследует череда жестоких неудач.



Аки Каурисмяки – «По ту сторону надежды»

После пятилетнего перерыва в полнометражном кино режиссёр выпускает ленту «Гавр», поднимающую тему эмигрантов. Затем следует ещё один большой пробел в творчестве режиссёра, и за 6 лет он снимает лишь короткий метр. Однако в 2017 году Аки Каурисмяки привозит на Берлинский фестиваль ленту «По ту сторону надежды», рассказывающую непростую историю беженца из Сирии, который бежит в Хельсинки, чтобы найти сестру. Картина была высоко оценена критиками, однако удостоилась второй по значению награды фестиваля, уступив венгерской трагикомедии «О теле и душе».



Аки Каурисмяки – Личная жизнь

Аки Каурисмяки состоится в браке с художницей Пауле Ойнонен с 1981 года. У пары нет детей.