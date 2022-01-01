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Андре Вильм
Андре Вильм
André Wilms
О персоне
Фильмография
Андре Вильм
André Wilms
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Дата рождения
29 апреля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Андре Вильм
Родился 29 апреля 1947 года. Страсбург, Эльзас, Франция.
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Фильмография Андре Вильм
Соль слёз
драма
2020, Франция
5.0
Как я научился быть ребёнком
драма, приключения, семейный
2019, Германия / Австрия
7.0
Самая убиваемая женщина в мире
биография, драма, мистика
2018, Бельгия / США
5.0
Ханна
драма
2017, Италия / Франция / Бельгия
5.0
Еврей должен умереть
драма
2016, Швейцария
6.0
Мария Кюри
драма, мелодрама
2016, Польша / Германия / Франция
5.0
Мари и неудачники
комедия
2016, Франция
6.0
Хочешь или нет?
комедия, мелодрама
2014, Франция / Бельгия
7.0
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