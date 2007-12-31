Оповещения от Киноафиши
Маркку Пелтола
Markku Peltola
Маркку Пелтола
Маркку Пелтола
Markku Peltola
Дата рождения
12 июля 1956
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
31 декабря 2007
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
7.3
Вдаль уплывают облака
(1996)
7.1
Юха
(1999)
7.1
На 10 минут старше: труба
(2002)
Фильмография Маркку Пелтола
6.2
Воин Севера
Jadesoturi / Jade Warrior
приключения, боевик, фэнтези
2006, Китай / Эстония / Нидерланды / Финляндия
6.9
Человек без прошлого
Mies vailla menneisyytta
комедия, мелодрама, драма
2002, Финляндия / Германия / Франция
7.1
На 10 минут старше: труба
Ten Minutes Older: Trumpet
драма
2002, Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
7.1
Юха
Juha
драма
1999, Финляндия
7.3
Вдаль уплывают облака
Kauas pilvet karkaavat
комедия, драма
1996, Финляндия
