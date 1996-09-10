Благовоспитанная английская хозяйка миссис Бисли заводит тайный роман со своим молодым постояльцем. Об этом узнает ее малолетняя дочь, которая решает украсть любовника у матери. 15-летняя Лора Сэдлер получила за свою роль награду на Европейском фестивале кинодебютантов в Анже. Миссис Марджори Бисли, уважаемая хозяйка и мать семейства, принимает в дом постояльца – молодого красавца Гарольда Гуппи. Несмотря на то, что он младше ее на двадцать лет, Марджори соблазняет Гарольда почти под носом у своего отчужденного престарелого мужа. Об их связи узнает ее дочь, очаровательная и мятежная девочка-подросток Джойс. С помощью шантажа она крадет любовника у собственной матери. Гарольд оказывается в ловушке темных и запретных страстей, из которой не может найти выхода.