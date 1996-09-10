Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Интимные отношения
2 постера
Интимные отношения

Интимные отношения

Intimate Relations 18+
О фильме

Благовоспитанная английская хозяйка миссис Бисли заводит тайный роман со своим молодым постояльцем. Об этом узнает ее малолетняя дочь, которая решает украсть любовника у матери. 15-летняя Лора Сэдлер получила за свою роль награду на Европейском фестивале кинодебютантов в Анже. Миссис Марджори Бисли, уважаемая хозяйка и мать семейства, принимает в дом постояльца – молодого красавца Гарольда Гуппи. Несмотря на то, что он младше ее на двадцать лет, Марджори соблазняет Гарольда почти под носом у своего отчужденного престарелого мужа. Об их связи узнает ее дочь, очаровательная и мятежная девочка-подросток Джойс. С помощью шантажа она крадет любовника у собственной матери. Гарольд оказывается в ловушке темных и запретных страстей, из которой не может найти выхода.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 10 сентября 1996
Дата выхода
20 июня 1997 Великобритания 15
6 июня 1997 США
MPAA R
Сборы в мире $53 662
Производство Fox Searchlight Pictures, Boxer Films, HandMade Films
Другие названия
Intimate Relations, Bed & Breakfast - Die Miete zahlt der Tod, De particulier à particulière, Intiimejä suhteita, Intiimit suhteet, Intim kapcsolatok, Intime forbindelser, Relaciones íntimas, Relazioni intime, Stosunki intymne, Ιδιαίτερες σχέσεις, Интимные отношения, 亲密关系
Режиссер
Филип Гудхью
В ролях
Руперт Грейвз
Руперт Грейвз
Холли Аирд
Мэттью Уолкер
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
