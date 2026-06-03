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Poster of The Amazing Digital Circus: The Last Act
8.7
The Amazing Digital Circus: The Last Act - Trailer
Kinoafisha Films The Amazing Digital Circus: The Last Act
8.7

The Amazing Digital Circus: The Last Act

, 2026
The Amazing Digital Circus: The Last Act
Australia, USA / Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Trailers
Going 1473
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Poster of The Amazing Digital Circus: The Last Act
8.7
Going 1473
Not going 27
The Amazing Digital Circus: The Last Act - Trailer
The Amazing Digital Circus: The Last Act  Trailer

Synopsis

Feature length version of the final two episodes (episode 8 and 9) of The Amazing Digital Circus, showing the conclusion of the cast of characters trapped in a digital realm under the mercy of an unstable ringmaster.

Cast

Mario Castañeda
Sean Chiplock
Kinger
Lizzie Freeman
Pomni
Cooper Smith Goodwin
Bubble
Michael Kovach
Jax
Alex Rochon
Caine
Amanda Hufford
Ragatha
Marissa Lenti
Gangle
Ashley Nichols
Zooble
Skye Redden
Ribbit
Cassie Ewulu
Queenie
Writer Cooper Smith Goodwin , Serry Jane
Composer Cooper Smith Goodwin , Alexander Burke, Evan Alderete, Neil Cicierega
Cast and Crew

Animated film details

Country Australia / USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2026
World premiere 3 June 2026
Release date
4 June 2026 Bulgaria C
4 June 2026 Croatia o.A.
4 June 2026 Czechia
4 June 2026 Iceland 12 year age limit
4 June 2026 Latvia N12
4 June 2026 Lithuania N13
4 June 2026 Moldova AG
4 June 2026 Montenegro o.A.
4 June 2026 Poland
4 June 2026 Serbia o.A.
Worldwide Gross $36,405,571
Production Glitch Productions
Also known as
The Amazing Digital Circus: The Last Act, The Amazing Digital Circus: El último acto, Rạp Xiếc Kỹ Thuật Số Diệu Kỳ: Hồi Kết, The Amazing Digital Circus: Acte Final, The Amazing Digital Circus: Az utolsó felvonás, The Amazing Digital Circus: Der letzte Akt, The Amazing Digital Circus: O Último Ato, The Amazing Digital Circus: Ostatni akt, 神奇數字馬戲團：最終章, TADC Finale, The Amazing Digital Circus: Le Dernier Acte, The Amazing Digital Circus: The Final Act, The Amazing Digital Circus: El Acto Final, O Incrível Circo Digital: O Último Ato, آخری ایکٹ, El Asombroso Circo Digital: El Ultimo Acto, Digital Circus: The Last Act, 驚奇數位馬戲團：最終章, السرك الرقمي المدهش: الفصل الأخير, TADC: The Last Act

Cartoon rating

8.7
Rate 391 votes
7.5 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  33 In the Adventure genre  12 In the Animation genre  9 In the Comedy genre  5 In the Detective genre  1 In the Sci-Fi genre  5 In the Horror genre  1 In the Drama genre  11 In films of Australia  2 In films of USA  20 In films of 2026  8
Updated 6 July 2026

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The Amazing Digital Circus: The Last Act - Trailer
The Amazing Digital Circus: The Last Act Trailer
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