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Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Мэри Басс
Mary Buss
Киноафиша
Персоны
Мэри Басс
Мэри Басс
Mary Buss
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Белдхэм. Проклятие ведьмы
(2024)
4.6
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
(2022)
4.0
Американский маньяк
(2026)
Фильмография Мэри Басс
4
Американский маньяк
The Huntsman
детектив, триллер
2026, США
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6.2
Белдхэм. Проклятие ведьмы
The Beldham
ужасы, триллер
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.6
Одержимость. Проклятие Лиззи Борден
The Inhabitant
ужасы, триллер
2022, США
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3.5
Проклятие монахинь
Agnes
драма, ужасы
2021, США
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