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Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Yōko Hikasa
О персоне
Фильмография
Ёко Хикаса
Yōko Hikasa
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Дата рождения
16 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Канагава, Япония
Рост
157 см
Биография Ёко Хикасы
Родилась 16 июля 1985 года. Канагава, Япония.
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Фильмография Ёко Хикасы
Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.0
История любви Тамако
мелодрама, анимация, аниме
2014, Япония
7.0
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