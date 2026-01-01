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Юити Накамура
Yuichi Nakamura
Киноафиша
Персоны
Юити Накамура
Юити Накамура
Yuichi Nakamura
Дата рождения
20 февраля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Кагава, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
9.0
Магическая битва
(2020)
8.8
Невероятные приключения Джоджо
(2012)
8.6
Ателье колдовских колпаков
(2026)
Билеты
Фильмография Юити Накамура
Призрак в доспехах
аниме , фантастика
2026, Япония
Ателье колдовских колпаков
аниме , фэнтези
2026, Япония
Наказание для храброго героя
аниме , боевик, приключения
2026, Япония
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ООО «А сериал»
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8.6
Ателье колдовских колпаков
Tongari bôshi no atorie
приключения, анимация, драма
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
8.3
Призрак в доспехах
Kôkaku Kidôtai
боевик, анимация, фантастика
2026, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
Лазарь
аниме , фантастика
2025, Япония
6.3
Запрещенный Крот
комедия, аниме , фэнтези
2025, Япония
7.9
Клеватесс
аниме , боевик, приключения
2025, Япония
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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