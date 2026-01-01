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Юити Накамура
Юити Накамура Yuichi Nakamura
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Юити Накамура

Yuichi Nakamura

Дата рождения
20 февраля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Кагава, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

Магическая битва 9.0
Магическая битва (2020)
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Невероятные приключения Джоджо (2012)
Ателье колдовских колпаков 8.6
Ателье колдовских колпаков (2026)

Фильмография Юити Накамура

Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
аниме , фантастика 2026, Япония
Ателье колдовских колпаков
Ателье колдовских колпаков
аниме , фэнтези 2026, Япония
Наказание для храброго героя
Наказание для храброго героя
аниме , боевик, приключения 2026, Япония
Ателье колдовских колпаков 8.6
Ателье колдовских колпаков Tongari bôshi no atorie
приключения, анимация, драма 2026, Япония
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Призрак в доспехах 8.3
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Лазарь 6.9
Лазарь
аниме , фантастика 2025, Япония
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Запрещенный Крот
комедия, аниме , фэнтези 2025, Япония
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Клеватесс
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