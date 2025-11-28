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Потеряв работу помощником юриста, Сэм Стайн (Мэттью Шир) страдает от панических атак. Чтобы заработать на жизнь, он устраивается на работу няней к трём внучкам своего же психиатра (Джадд Хирш). Мать девочек Дайан (Аманда Пит) — актриса, чья некогда многообещающая карьера зашла в тупик. В тупике и её брак с Дэвидом (Алессандро Нивола), рок-басистом. Когда Дэвид уезжает за границу на гастроли, Дайан и Сэм понимают, что их тянет друг к другу. Позже Сэм едет на отдых с семьёй Дайан, тоже в качестве няни, и оказывается в доме на всё лето с женщиной, которая его привлекает, её мужем, их детьми, а также со всеми бабушками и дедушками, в том числе со своим психиатром.