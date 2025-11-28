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6.7
Киноафиша Фильмы Жизнь как сказка
6.7

Жизнь как сказка

, 2025
Fantasy Life
США / комедия / 18+
6.7

О фильме

Потеряв работу помощником юриста, Сэм Стайн (Мэттью Шир) страдает от панических атак. Чтобы заработать на жизнь, он устраивается на работу няней к трём внучкам своего же психиатра (Джадд Хирш). Мать девочек Дайан (Аманда Пит) — актриса, чья некогда многообещающая карьера зашла в тупик. В тупике и её брак с Дэвидом (Алессандро Нивола), рок-басистом. Когда Дэвид уезжает за границу на гастроли, Дайан и Сэм понимают, что их тянет друг к другу. Позже Сэм едет на отдых с семьёй Дайан, тоже в качестве няни, и оказывается в доме на всё лето с женщиной, которая его привлекает, её мужем, их детьми, а также со всеми бабушками и дедушками, в том числе со своим психиатром.

В ролях

Аманда Пит
Аманда Пит
Dianne
Мэттью Шир
Мэттью Шир
Sam
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
David
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Lenny
Джадд Херш
Джадд Херш
Fred
Андреа Мартин
Helen
Джессика Харпер
Джессика Харпер
Toby
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор
Dr. Greene
Заша Мэмет
Заша Мэмет
Jenny
Alana Raquel Bowers
Джули Клэр
Роберт Эмметт
Режиссер Мэттью Шир
Сценарист Мэттью Шир
Композитор Кристофер Бэр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Сборы в мире $619 760
Производство Prospect, Made By Limbo, Charlie's Production Company
Другие названия
Fantasy Life, Kha'yim Fantasti'yim, Vida de Fantasia, Жизнь как сказка

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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