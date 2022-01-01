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Мэттью Шир
Мэттью Шир
Matthew Shear
О персоне
Фильмография
Мэттью Шир
Matthew Shear
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Дата рождения
10 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Мэттью Шира
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Фильмография Мэттью Шира
Бывший парень по соседству
мелодрама, комедия
2017, США
5.0
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