О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Я призрак
Я призрак
комедия
Страна
Россия
Год выпуска
2026
Режиссер
Эмиль Никогосян
В ролях
Денис Власенко
Гарик Харламов
Анна Михалкова
Алена Долголенко
Борис Дергачев
Все актеры и съемочная группа
Комедии с Гариком Харламовым
Рейтинг фильма
0.0
0
голосов
Смотреть в кино
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
