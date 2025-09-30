Объявлены победители XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить»

Темой смотра в этом году стало мотивационное кино.

28 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла церемония закрытия очередного Московского международного кинофестиваля «Будем жить». Речи произнесли президент фестиваля Евгений Герасимов, директор фестиваля Дмитрий Якунин, генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева и другие. Провели церемонию Янина Студилина и Андрей Анкудинов. Завершился смотр показом картины Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы».

Жюри объявило лауреатов в трех основных программах (документальное кино, короткометражное игровое кино и полнометражное игровое кино), а также определило победителей конкурсов «Питчинг операторов» и «Открытый кастинг актеров — студентов и выпускников московских киношкол и театральных студий». Призом «За преданность профессии» был отмечен народный артист России, профессор ВГИКа и кинооператор Игорь Семенович Клебанов.

«Питчинг операторов»:

3 место — Софья Столярова;

2 место — Александр Капков;

1 место — Дарья Карелова.

«Открытый кастинг актеров — студентов и выпускников московских киношкол и театральных студий»:

Диплом 3 степени — Колосова Екатерина;

Диплом 2 степени — Петров Данила;

Диплом 1 степени — Коковин Василий.

«Документальное кино»:

«Синара», реж. Наталья Лобко, Россия. Специальный приз — предоставление эфира на телеканале «Неизвестная Россия» и участие в кинофестивале «Неизвестная Россия»;

«Худрук», реж. Илья Вологуров, Россия. Специальный приз за утверждение гуманизма культуры;

«Издалека воды не испить» (Distant Water Won’t Quench Immediate Thirst), реж. Джоу Цзицзе, Китай. Специальный приз за современный взгляд на вечную тему связи поколений;

«Цирк счастья», реж. Мирослав Блажески, Россия — 3 место;

«Любовь во время чумы», реж. Мария Педько, Россия — 2 место;

«Танцор», реж. Андрей Титов, Россия — 1 место.

«Игровое короткометражное кино»:

«Любови больше нет», реж. Аполлинария Лиманская, Россия. Спецдиплом «За высокую художественную реализацию и глубокое раскрытие темы посттравматического синдрома»;

«Ева», реж. Мартин Геновски, Болгария. Спецдиплом «За оригинальность киноязыка»;

«Тиранозавр Рекс», реж. Тимур Юнисов, Россия. Спецдиплом «За искреннее художественное осмысление темы взросления»;

«Дуры», реж. Елизавета Согрина, Россия — лучшее короткометражное игровое кино.

«Игровое полнометражное кино»: