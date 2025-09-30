Объявлены победители XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить»

28 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла церемония закрытия очередного Московского международного кинофестиваля «Будем жить». Речи произнесли президент фестиваля Евгений Герасимов, директор фестиваля Дмитрий Якунин, генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева и другие. Провели церемонию Янина Студилина и Андрей Анкудинов. Завершился смотр показом картины Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы».
Жюри объявило лауреатов в трех основных программах (документальное кино, короткометражное игровое кино и полнометражное игровое кино), а также определило победителей конкурсов «Питчинг операторов» и «Открытый кастинг актеров — студентов и выпускников московских киношкол и театральных студий». Призом «За преданность профессии» был отмечен народный артист России, профессор ВГИКа и кинооператор Игорь Семенович Клебанов.
«Питчинг операторов»:
- 3 место — Софья Столярова;
- 2 место — Александр Капков;
- 1 место — Дарья Карелова.
«Открытый кастинг актеров — студентов и выпускников московских киношкол и театральных студий»:
- Диплом 3 степени — Колосова Екатерина;
- Диплом 2 степени — Петров Данила;
- Диплом 1 степени — Коковин Василий.
«Документальное кино»:
- «Синара», реж. Наталья Лобко, Россия. Специальный приз — предоставление эфира на телеканале «Неизвестная Россия» и участие в кинофестивале «Неизвестная Россия»;
- «Худрук», реж. Илья Вологуров, Россия. Специальный приз за утверждение гуманизма культуры;
- «Издалека воды не испить» (Distant Water Won’t Quench Immediate Thirst), реж. Джоу Цзицзе, Китай. Специальный приз за современный взгляд на вечную тему связи поколений;
- «Цирк счастья», реж. Мирослав Блажески, Россия — 3 место;
- «Любовь во время чумы», реж. Мария Педько, Россия — 2 место;
- «Танцор», реж. Андрей Титов, Россия — 1 место.
«Игровое короткометражное кино»:
- «Любови больше нет», реж. Аполлинария Лиманская, Россия. Спецдиплом «За высокую художественную реализацию и глубокое раскрытие темы посттравматического синдрома»;
- «Ева», реж. Мартин Геновски, Болгария. Спецдиплом «За оригинальность киноязыка»;
- «Тиранозавр Рекс», реж. Тимур Юнисов, Россия. Спецдиплом «За искреннее художественное осмысление темы взросления»;
- «Дуры», реж. Елизавета Согрина, Россия — лучшее короткометражное игровое кино.
«Игровое полнометражное кино»:
- Диплом Председателя жюри: фильм «Эвакуация» (реж. Фархат Шарипов, Казахстан);
- Лучший актерский дуэт: Александр Адабашьян и Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки», Россия);
- Лучшая женская роль: Полина Цыганова («Чистый лист», Россия);
- Лучшая мужская роль: Артем Кошман («День рождения Сидни Люмета», Россия);
- Лучшая операторская работа: Якоб Ихре («Хроники Умеша», Индия);
- Лучшая режиссура: Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета», Россия);
- Гран-при фестиваля: фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки» (реж. Андрей Зайцев, Россия).