В рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума пройдут кинопоказы для широкой публики

В Санкт-Петербурге стартовал очередной Международный Контент Форум (СПбМКФ), в ходе которого впервые будет реализована программа бесплатных показов новых отечественных фильмов — «Новое российское кино для зрителей Санкт-Петербурга». В перечень вошли картины для разной аудитории, в том числе для зрителей с ограниченными возможностями.

9 сентября в кинозале «Экспофорума» пройдет специальный показ предварительной версии патриотического фильма на военную тематику «Возвращение Мендыша». В этот же деть состоится премьера картины «Двое в одной жизни, не считая собаки». Оба проекта будут презентованы их творческими командами.

Вторник, 9 сентября

14:00 – 16:00, конгрессно-выставочный комплекс «Экспофорум», Конгресс-центр, сектор Е, кинозал. Вход свободный.

Презентация и показ рабочей версии полнометражного художественного фильма «Возвращение Мендыша» от создателей «Мы из будущего 1-2».

от создателей «Мы из будущего 1-2». Автор сценария — Александр Шевцов, режиссер-постановщик — Павел Игнатов, Генеральный продюсер — Людмила Кукоба. Производство Фонд «Память Побед», кинокомпания «Реверсия». Фильм выйдет в прокат в 2026 году.

18:20 – 20:30. Вход свободный.

Российская премьера фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Режиссер — Андрей Зайцев. В главных ролях: Александр Адабашьян и Светлана Крючкова. Призы зрительских симпатий на кинофестивалях: ММКФ, «Зеркало» Иваново, Чебоксарcкий международный фестиваль, «Евразия Кинофест» Сочи, приз за лучшие мужскую и женскую роль Шукшинского фестиваля. Фильм в прокате с 16.10.2025

11 сентября состоятся специальные премьерные показы фильмов «Нахимовцы. Янтарный берег» (в кинотеатре «Аврора») и «Мой друг, кот и Пушкин» (в кинотеатре «Великан Парк»). На показ фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» приглашаются все категории кинозрителей, и в частности — молодежь, в том числе курсанты Нахимовского училища. Фильм «Мой друг, кот и Пушкин» рассчитан на самую широкую зрительскую аудиторию. Показ фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» организован СПбМКФ и кинокомпанией «Каро Премьер» и будет представлен творческой группой. Показ фильма «Мой друг, кот и Пушкин» организован СПбМКФ совместно с кинокомпанией «Кинотайм» и кинотеатром «Великан Парк» и также будет представлен творческой группой.

Четверг, 11 сентября

16:45, кинотеатр «Аврора»

Специальный премьерный показ фильма «Нахимовцы. Янтарный берег». Фильм в прокате с 02.10.2025

19:00, кинотеатр «Великан Парк», зал № 1. Необходима регистрация.

Специальный премьерный показ фильма «Мой друг, кот и Пушкин». Фильм в прокате с 02.10.2025

СПбМКФ — единственный в России и странах ЕАЭС/СНГ ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа.