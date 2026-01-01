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Людмила Моторная
Lyudmila Motornaya
Киноафиша
Персоны
Людмила Моторная
Людмила Моторная
Lyudmila Motornaya
Дата рождения
19 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Нелидово, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Людмилы Моторной
Родилась 19 марта 1974 года. Нелидово, Тверская область, СССР (Россия).
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6.3
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