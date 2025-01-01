Меню
Илья Дель
Илья Дель Ilya Del
Киноафиша Персоны Илья Дель

Илья Дель

Ilya Del

Дата рождения
3 апреля 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Липецк, Россия
В каком театре играет

Биография Ильи Деля

Илья Дель — российский актёр театра и кино. Родился 3 апреля 1985 года в Липецке.

С детства играл в спектаклях отца, режиссёра Владимира Деля, в Молодёжном театре «Предел», где исполнил роли Моцарта и Родиона Раскольникова, отмеченные наградами на международных фестивалях.

Учился в РАТИ у О. Кудряшова, затем в СПбГАТИ на курсе Г. Дитятковского при БДТ им. Товстоногова. Работал в Малом драматическом театре, театре «На Литейном», театре им. Ленсовета, Александринском театре. С 2022 года вновь играет на сцене театра им. Ленсовета.

Исполнил роли в спектаклях «Дон Кихот», «Смерть коммивояжера», «Тартюф» и других.

Популярные фильмы

0.0
Орбита (2024)
0.0
Кэрролл-филарет (2025)

Фильмография Ильи Деля

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Кэрролл-филарет
2025, Россия
Орбита
криминал 2024, Россия
