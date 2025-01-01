Илья Дель — российский актёр театра и кино. Родился 3 апреля 1985 года в Липецке.

С детства играл в спектаклях отца, режиссёра Владимира Деля, в Молодёжном театре «Предел», где исполнил роли Моцарта и Родиона Раскольникова, отмеченные наградами на международных фестивалях.

Учился в РАТИ у О. Кудряшова, затем в СПбГАТИ на курсе Г. Дитятковского при БДТ им. Товстоногова. Работал в Малом драматическом театре, театре «На Литейном», театре им. Ленсовета, Александринском театре. С 2022 года вновь играет на сцене театра им. Ленсовета.

Исполнил роли в спектаклях «Дон Кихот», «Смерть коммивояжера», «Тартюф» и других.