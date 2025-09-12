Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить»

С 21 по 28 сентября пройдет очередной Московский международный кинофестиваль «Будем жить». В это году смотр будет приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой отечественной войне. Показы состоятся в кинотеатрах «Октябрь», «Синема Парк Мосфильм», киноцентре «Эльдар», ВГИК им. С.А. Герасимова, Театре на Малой Ордынке и арт-центре «Института современного искусства». Тематикой фестиваля в этот раз было выбрано мотивационное кино.

Президентом «Будем жить» выступает народный артист России, художественный руководитель Театра Сатиры и Театра на Малой Ордынке, председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов. По его словам, цель фестиваля — внушить зрителям надежду и уверенность. Таким образом, отобранные картины призваны заряжать положительным настроением и поддерживать в трудные времена.

В этом году учредители «Будем жить» получили свыше 800 заявок из 36 стран. В конкурсную программу вошли 39 проектов из девяти стран мира, среди которых Россия, Индия, Китай, США, Казахстан, Армения. Основное жюри возглавила гнеральный директор киностудии им. Горького Юлиана Слащева, которая на церемонии открытия получит «Приз за отражение Образа Москвы на экране».

С полной программой можно ознакомиться ниже.

Конкурсная программа полнометражного игрового кино:

Конкурсная программа игрового короткометражного кино:

«Аниматоры», (20 мин.), реж. Ая-Ганга Улзытуева, Россия — Мировая премьера

«Белка», (13 мин.), реж. Саша Громова, Россия

«Гуччи», (11 мин.), реж. Наталья Белова, Россия — Московская премьера

«Дорогая Майя», (25 мин.), реж. Татьяна Жукова, Россия — Мировая премьера

«Дуры», (22 мин.), реж. Елизавета Согрина, Россия — Московская премьера

«Eva», (15 мин.), реж. Мартин Геновски, Болгария — Российская премьера

«Конец света Вероники», (26 мин.), реж. Виктория Скороходова, Россия

«Конец связи», (19 мин.), реж. Юлиана Гримута, Россия — Мировая премьера

«Любови больше нет», (24 мин.), реж. Аполлинария Лиманская, Россия — Мировая премьера

«На свет», (20 мин.), реж. Ксения Пчелинцева, Россия — Мировая премьера

«Неопределяемый», (18 мин.), реж. Евгений Харенко, Россия

«Первый урок», (7 мин.), реж. Максим Бобков, Россия — Московская премьера

«Плавали, знаем», (15 мин.), реж. Любовь Аркус, Россия — Московская премьера

«Robinzon?», (19 мин.), реж. Марианна Мовсесян, Армения

«Самая сильная девочка в мире», (14 мин.), реж. Сара Тарекегн, Россия

«Старый клоун», (28 мин.), реж. Олег Фомин, Россия — Мировая премьера

«Тетя, вы арестованы», (14 мин.), реж. Баяр Барадиев, Россия

«Тираннозавр Рекс», (24 мин.), реж. Тимур Юнисов, Россия — Московская премьера

«Я не помню», (11 мин.), реж. Евгений Цыганов, Россия — Московская премьера

Конкурсная программа документального кино: