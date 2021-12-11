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Антон Батырев

Anton Batyrev
Антон Батырев
Антон Батырев Anton Batyrev
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Дата рождения
10 июня 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Антона Батырева

Биография и личная жизнь Антона Батырева

Антон Батырев появился на свет 10 июня 1981 года в Москве. Родители Антона к искусству не имели никакого отношения, и, несмотря на то, что  мальчик учился в музыкальной школе и пел в народном хоре, об актерской карьере для сына в семье никто и слышать не хотел. Антон рос послушным ребенком и после окончания средней школы по настоянию родителей выбрал «серьезную специальность», поступив в институт химических технологий. Но давняя мечта стать актером не давала юноше покоя – он бросил нелюбимый институт после первого года учебы. Антон несколько раз пробовал поступать в столичные театральные ВУЗы, но безрезультатно. Он также пробовал свои силы в Ярославле, Санкт-Петербурге, а в итоге окончил театральный факультет в Саратове, после чего его приняли в местный театр юного зрителя.

После недолгой работы в театре Антон Батырев вернулся в столицу, где вскоре дебютировал в кино. Его первыми работами стали роли в таких сериалах как «Адвокат», «Общая терапия», «Закон и порядок: Преступный умысел». Начав с эпизодических ролей, актер довольно быстро вырос до статуса одной из самых востребованных звезд российского кинематографа. Сейчас на телеэкраны ежегодно выходят несколько фильмов/сериалов с участием Батырева. Его самыми яркими ролями стали криминальный сериал «Пятницкий», детектив «Тайны госпожи Кирсановой» и фантастический проект «Выжить после».

Первая жена Антона Батырева

О личной жизни актера ходит немало слухов и легенд, а харизматичная внешность актера только подстегивает воображение фанатов и СМИ. К слову, рост Батырева составляет 187 см, а вес – около 80 кг. Впервые актер женился в 27 лет, по его собственному признанию, поддавшись нахлынувшей страсти. Но уже через полгода супруги, осознав, что решение вступить в брак было слишком поспешным и необдуманным, развелись. О личности первой супруги общественности ничего неизвестно, актер не выставлял избранницу напоказ. Известно только, что с кинематографом девушка никак не связана.

Вторая жена и сын актера

После развода Батырев вел довольно бурную личную жизнь, одних только так называемых гражданских браков у него было не меньше пяти. Затем последовал второй недолгий брак, в результате которого Антон стал папой сынишки по имени Добрыня. Вторую жену Батырева звали Екатерина, и о ней тоже известно мало. Сам актер говорит, что является приверженцем системы домостроя, когда на муже лежит обязанность кормить семью, а жена создает семейный уют. Фото с супругой Батырев тоже не выставлял на всеобщее обозрение, а вот фотографии сынишки в его Инстаграме появляются регулярно. По всему видно, что Антон – заботливый и любящий отец, уделяющий сыну достаточно времени, несмотря на раздельное проживание и постоянную занятость актера на съемочной площадке. Как однажды высказался сам Батырев, маленький Добрыня – это центр его собственной вселенной. Однажды актер признался, что до появления сынишки он мечтал купить мотоцикл и стать байкером, но рождение Добрыни заставило его отказаться от мечты. Антон осознал, что отныне несет ответственность не только за свою жизнь и не вправе лишний раз рисковать собой.

Антон Батырев и Евгения Лоза

В 2018 году на съёмках фильма «На качелях судьбы» Батырев познакомился с украинской актрисой Евгенией Лозой. Вероятно, вспыхнувшая между ними искра и стала причиной, по которой распался второй брак актера. Батырев быстро развелся и так же быстро женился в третий раз.

Для 35-летней Евгении это был первый брак, новоявленные супруги выглядели по-настоящему счастливыми. Увы, и на этот раз сказки не произошло. Уже в мае 2020 года, не дотянув даже до первой годовщины брака, Батырев и Лоза заявили о разводе, подчеркнув, что расстаются друзьями. Несмотря на это заявление, на личных страницах в социальных сетях актеров практически не осталось совместных фотографий.

Инстаграм Антона Батырева

В Инстаграме Антона Батырева 265 тысяч подписчиков, которых актер регулярно радует новыми фотографиями со съемок и отдыха. А еще Антон постоянно делится записями с призывом помощи больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. К слову, Антон Батырев известен как добросердечный и неравнодушный человек. Он любит животных, выступает против охоты для развлечения, а в его доме живут два кота, одного из которых Антон подобрал на улице, а второго купил у бабушки в метро за три рубля.

Популярные сериалы с Антоном Батыревым в главной роли

«Пятницкий» (сериал, 2011 – 2014)

«Шахта» (сериал, 2010)

«Реальные пацаны» (сериал, 2010 – ...)

«Тонкая грань» (сериал, 2011)

«Карпов» (сериал, 2012 – 2013)

«Выжить после» (сериал, 2013 – 2016)

«Семейное счастье» (мини-сериал, 2013)

«Скорая помощь» (сериал, 2014)

«Бессонница» (сериал, 2014 – ...)

«Сладкая жизнь» (сериал, 2014 – 2016)

«Анна-детективъ» (сериал, 2016 – ...)

«Ничто не случается дважды» (сериал, 2017 – ...)

«Тайны госпожи Кирсановой» (сериал, 2018 – ...)

«Годунов. Продолжение» (сериал, 2019)

Фильмы с Антоном Батыревым

Актера чаще приглашают сниматься именно в сериалы, поэтому список фильмов, где он принимал участие, на сегодняшний день не так велик:

«Случайная связь» (2011)

«Заложники любви» (2011)

«8 первых свиданий» (2012)

«Поздняя любовь» (2012)

«Судьба Марии» (2012)

«Ванька» (ТВ, 2013)

«Таблетка от слёз» (2014)

«Опа, Новый год!» (2017)

Интересные факты о Антоне Батыреве
  • Первым актерским опытом в сериале «Общая терапия» Антон был ужасно недоволен, хотя и понимал, что сразу ему никто главных ролей не даст. Тем не менее он решил, что свое участие в съемках телесериалов сведет к минимуму – только чтобы не терять сноровку;
  • По словам актера, роль в «Реальных пацанах» была для него самой непростой за всю карьеру. Он привык играть ловеласов и баловней судьбы, а вот образ застенчивого неудачника достался ему впервые;
  • Во время съемок «Скорой помощи» актер изрядно намучился с медицинской терминологией. Названия некоторых лекарственных препаратов Антону было очень трудно выговорить, он даже использовал шпаргалки.
Фильмография Антона Батырева
Московская пленница
Московская пленница
мелодрама 2017, Россия
0.0
Таблетка от слез
Таблетка от слез
мелодрама 2014, Россия / Украина
0.0
Ванька
Ванька
комедия 2013, Россия
5.0
8 первых свиданий
8 первых свиданий
комедия 2012, Россия
6.0
Случайная связь
Случайная связь
драма 2011, Россия
0.0
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Статьи о персоне
Возлюбленная Антона Батырева влезла в публичный скандал с хейтерами Звезда сериала "Пятницкий" Антон Батырев дважды пытался построить семейное счастье. Оба его брака рухнули. Сейчас 40-летний актер состоит в романтических отношениях с москвичкой Анной Савельевой. Девушку донимают хейтеры, которые уверены: Батырев бросит ее в скором времени.
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11 декабря 2021 18:07
«Перестаньте писать мерзости»: Антон Батырев поставил на место зарвавшуюся фанатку Общественность уверена: артист так и не смог забыть бывшую супругу — Евгению Лозу.
1 комментарий
3 октября 2021 11:00
«Перестаньте писать глупости»: Антона Батырева вывело из себя упоминание Евгении Лозы Актер встал на защиту своей избранницы.
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29 сентября 2021 11:53
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