Биография и личная жизнь Антона Батырева

Антон Батырев появился на свет 10 июня 1981 года в Москве. Родители Антона к искусству не имели никакого отношения, и, несмотря на то, что мальчик учился в музыкальной школе и пел в народном хоре, об актерской карьере для сына в семье никто и слышать не хотел. Антон рос послушным ребенком и после окончания средней школы по настоянию родителей выбрал «серьезную специальность», поступив в институт химических технологий. Но давняя мечта стать актером не давала юноше покоя – он бросил нелюбимый институт после первого года учебы. Антон несколько раз пробовал поступать в столичные театральные ВУЗы, но безрезультатно. Он также пробовал свои силы в Ярославле, Санкт-Петербурге, а в итоге окончил театральный факультет в Саратове, после чего его приняли в местный театр юного зрителя.

После недолгой работы в театре Антон Батырев вернулся в столицу, где вскоре дебютировал в кино. Его первыми работами стали роли в таких сериалах как «Адвокат», «Общая терапия», «Закон и порядок: Преступный умысел». Начав с эпизодических ролей, актер довольно быстро вырос до статуса одной из самых востребованных звезд российского кинематографа. Сейчас на телеэкраны ежегодно выходят несколько фильмов/сериалов с участием Батырева. Его самыми яркими ролями стали криминальный сериал «Пятницкий», детектив «Тайны госпожи Кирсановой» и фантастический проект «Выжить после».

Первая жена Антона Батырева

О личной жизни актера ходит немало слухов и легенд, а харизматичная внешность актера только подстегивает воображение фанатов и СМИ. К слову, рост Батырева составляет 187 см, а вес – около 80 кг. Впервые актер женился в 27 лет, по его собственному признанию, поддавшись нахлынувшей страсти. Но уже через полгода супруги, осознав, что решение вступить в брак было слишком поспешным и необдуманным, развелись. О личности первой супруги общественности ничего неизвестно, актер не выставлял избранницу напоказ. Известно только, что с кинематографом девушка никак не связана.

Вторая жена и сын актера

После развода Батырев вел довольно бурную личную жизнь, одних только так называемых гражданских браков у него было не меньше пяти. Затем последовал второй недолгий брак, в результате которого Антон стал папой сынишки по имени Добрыня. Вторую жену Батырева звали Екатерина, и о ней тоже известно мало. Сам актер говорит, что является приверженцем системы домостроя, когда на муже лежит обязанность кормить семью, а жена создает семейный уют. Фото с супругой Батырев тоже не выставлял на всеобщее обозрение, а вот фотографии сынишки в его Инстаграме появляются регулярно. По всему видно, что Антон – заботливый и любящий отец, уделяющий сыну достаточно времени, несмотря на раздельное проживание и постоянную занятость актера на съемочной площадке. Как однажды высказался сам Батырев, маленький Добрыня – это центр его собственной вселенной. Однажды актер признался, что до появления сынишки он мечтал купить мотоцикл и стать байкером, но рождение Добрыни заставило его отказаться от мечты. Антон осознал, что отныне несет ответственность не только за свою жизнь и не вправе лишний раз рисковать собой.

Антон Батырев и Евгения Лоза

В 2018 году на съёмках фильма «На качелях судьбы» Батырев познакомился с украинской актрисой Евгенией Лозой. Вероятно, вспыхнувшая между ними искра и стала причиной, по которой распался второй брак актера. Батырев быстро развелся и так же быстро женился в третий раз.

Для 35-летней Евгении это был первый брак, новоявленные супруги выглядели по-настоящему счастливыми. Увы, и на этот раз сказки не произошло. Уже в мае 2020 года, не дотянув даже до первой годовщины брака, Батырев и Лоза заявили о разводе, подчеркнув, что расстаются друзьями. Несмотря на это заявление, на личных страницах в социальных сетях актеров практически не осталось совместных фотографий.

Инстаграм Антона Батырева

В Инстаграме Антона Батырева 265 тысяч подписчиков, которых актер регулярно радует новыми фотографиями со съемок и отдыха. А еще Антон постоянно делится записями с призывом помощи больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. К слову, Антон Батырев известен как добросердечный и неравнодушный человек. Он любит животных, выступает против охоты для развлечения, а в его доме живут два кота, одного из которых Антон подобрал на улице, а второго купил у бабушки в метро за три рубля.

Популярные сериалы с Антоном Батыревым в главной роли

«Пятницкий» (сериал, 2011 – 2014)

«Шахта» (сериал, 2010)

«Реальные пацаны» (сериал, 2010 – ...)

«Тонкая грань» (сериал, 2011)

«Карпов» (сериал, 2012 – 2013)

«Выжить после» (сериал, 2013 – 2016)

«Семейное счастье» (мини-сериал, 2013)

«Скорая помощь» (сериал, 2014)

«Бессонница» (сериал, 2014 – ...)

«Сладкая жизнь» (сериал, 2014 – 2016)

«Анна-детективъ» (сериал, 2016 – ...)

«Ничто не случается дважды» (сериал, 2017 – ...)

«Тайны госпожи Кирсановой» (сериал, 2018 – ...)

«Годунов. Продолжение» (сериал, 2019)

Фильмы с Антоном Батыревым

Актера чаще приглашают сниматься именно в сериалы, поэтому список фильмов, где он принимал участие, на сегодняшний день не так велик:

«Случайная связь» (2011)

«Заложники любви» (2011)

«8 первых свиданий» (2012)

«Поздняя любовь» (2012)

«Судьба Марии» (2012)

«Ванька» (ТВ, 2013)

«Таблетка от слёз» (2014)

«Опа, Новый год!» (2017)