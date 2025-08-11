Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»

Кинопрокатная компания «Каро Премьер» представила трейлер картины для всей семьи «Нахимовцы. Янтарный берег», которая стартует в кинотеатрах 9 октября. Проект представляет собой сиквел «Нахимовцев» 2021 года. Производством занимается «Студия “КиноПРОБА”» при финансовом содействии Министерства культуры РФ.

По сюжету 14-летний Егор переезжает с матерью в Калининград из Санкт-Петербурга. Парню предстоит открыть новую главу в своей жизни. Он поступает в Нахимовское училище, где заводит новые знакомства, обретает друзей и встречает свою первую любовь. Но в то же время появляются проблемы и заботы. Пытаясь закрепить свой авторитет, Егор заявляет, что является родным братом знаменитых нахимовцев Логиновых. Сначала эта маленькая ложь позволяет юному герою обрести популярность, но в дальнейшем события развиваются не так гладко. Егору доведется признать обман, проявить храбрость и дать отпор террористам, ворвавшимся в Калининградский залив.

В актерский состав вогли Илья Малаков, Никита и Даниил Ходуновы, Анна Большова, Антон Батырев, Лада Чуровская, Катя Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов и другие. Режиссером выступает Дмитрий Губарев.