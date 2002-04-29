Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Никита Ходунов
Никита Ходунов Nikita Khodunov
Киноафиша Персоны Никита Ходунов

Никита Ходунов

Nikita Khodunov

Дата рождения
29 апреля 2002
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Романтический герой

Популярные фильмы

Смешная история 7.5
Смешная история (2023)
Нахимовцы. Янтарный берег 6.3
Нахимовцы. Янтарный берег (2025)
Оставленное сердце 5.6
Оставленное сердце (2023)

Фильмография Никита Ходунов

Нахимовцы. Янтарный берег 6.3
Нахимовцы. Янтарный берег Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
приключения, семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Смешная история 7.5
Смешная история
комедия 2023, Россия
Оставленное сердце 5.6
Оставленное сердце
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Нахимовцы 5.4
Нахимовцы Nakhimovtsy
семейный, комедия 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Никита Ходунов
Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»
Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше