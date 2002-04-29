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Никита Ходунов
Nikita Khodunov
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Персоны
Никита Ходунов
Никита Ходунов
Nikita Khodunov
Дата рождения
29 апреля 2002
Возраст
24 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Смешная история
(2023)
6.3
Нахимовцы. Янтарный берег
(2025)
5.6
Оставленное сердце
(2023)
Фильмография Никита Ходунов
6.3
Нахимовцы. Янтарный берег
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
приключения, семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Смешная история
комедия
2023, Россия
5.6
Оставленное сердце
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.4
Нахимовцы
Nakhimovtsy
семейный, комедия
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Никита Ходунов
Вышел трейлер приключенческого фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»
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