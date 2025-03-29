Жига. На полной скорости
– Лёша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию - жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Лёша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Лёша делает ставку на себя. Получится ли стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа - не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?
Сюжет фильма повествует о Лёше, который недавно вернулся из армии. Ему в наследство от деда достались старенькие советские «Жигули» - но не простые, а «прокаченные» для гонок. Так как на семье висел кредит, Лёша решает продать машину. Но цены покупателей не устраивают парня, ведь тачка то не простая.
С Лёшей связывается популярный блогер Шкурный, который в своих видеоблогах, как в ТВ программе «Утилизация», самыми жестокими способами уничтожает поношенные автомобили. Шкурный предлагает Лёше сделку по участию в гонках, которые он должен проиграть и в прямом эфире сжечь любимую «Жигу» деда.
На подготовку даётся месяц. За это время, погружаясь в мир скорости, Лёша меняет отношение к машине и решает дать отпор наглому и жестокому блогеру.
Кино смотрелось довольно таки интересно и привлекательно - шикарные тачки, рев двигателей, красивые девушки в кадре. Любопытно было наблюдать, как Лёша с друзьями и другом деда тюнинговали старенькую «Жигу».
Но особо запоминающихся моментов в фильме я не приметил. Сюжет простенький и немного даже банальный. Конечно, за исключением финальной гонки, которая смотрелась по-настоящему захватывающе.
И ещё плюс балл за «русскую душу», с которой была снята картина. Это ощущалось на протяжении всего фильма. В зарубежном кино типо «Форсажа» такого точно нет.
Итого моя оценка: 8 из 10. 👍
Актеры как из школьного театра) наиглупейший фильм.
А на счет рекламы отечественного автопрома - не уверен: "жигуль"-то весь переделанный. :)
Авторизация по e-mail