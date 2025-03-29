Меню
Жига. На полной скорости - минутный трейлер
Жига. На полной скорости. Минутный трейлер

Жига. На полной скорости. Минутный трейлер

Дата публикации: 20 марта 2025
Жига. На полной скорости – Лёша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию - жигули деда, который страстно увлекался гонками и обожал свой автомобиль. Самым простым решением было бы продать тачку и заработать на этом деньги, в которых именно в этот момент так нуждается его семья. Но на пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предлагает сделку: Лёша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Лёша делает ставку на себя. Получится ли стать настоящим профи за такой короткий срок, побороть страх и выиграть, когда победа - не просто деньги, но честь семьи и настоящая первая любовь?  
Weteran Mc 29 марта 2025, 02:14
Посетил премьеру отечественной спортивной экшен драмы «Жига. На полной скорости».

Сюжет фильма повествует о Лёше, который недавно вернулся из армии. Ему в наследство от деда достались старенькие советские «Жигули» - но не простые, а «прокаченные» для гонок. Так как на семье висел кредит, Лёша решает продать машину. Но цены покупателей не устраивают парня, ведь тачка то не простая.
С Лёшей связывается популярный блогер Шкурный, который в своих видеоблогах, как в ТВ программе «Утилизация», самыми жестокими способами уничтожает поношенные автомобили. Шкурный предлагает Лёше сделку по участию в гонках, которые он должен проиграть и в прямом эфире сжечь любимую «Жигу» деда.
На подготовку даётся месяц. За это время, погружаясь в мир скорости, Лёша меняет отношение к машине и решает дать отпор наглому и жестокому блогеру.

Кино смотрелось довольно таки интересно и привлекательно - шикарные тачки, рев двигателей, красивые девушки в кадре. Любопытно было наблюдать, как Лёша с друзьями и другом деда тюнинговали старенькую «Жигу».
Но особо запоминающихся моментов в фильме я не приметил. Сюжет простенький и немного даже банальный. Конечно, за исключением финальной гонки, которая смотрелась по-настоящему захватывающе.
И ещё плюс балл за «русскую душу», с которой была снята картина. Это ощущалось на протяжении всего фильма. В зарубежном кино типо «Форсажа» такого точно нет.

Итого моя оценка: 8 из 10. 👍
cool.igor-1969 29 марта 2025, 11:31
Реклама нашего автопрома? Молодцы! Обязательно посмотрю! Фильм с "Русской душой!"
Эмиль Гасанов 29 марта 2025, 20:45
О, знакомый чайзер в фильме засветился ) имхо, лучше зиму бы взяли )
angelina.dudina.1981 29 марта 2025, 22:22
Интересный фильм, ходили с сыном, очень понравился!!!!
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 00:01
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 00:02
😎😎😎
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 00:02
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
Denis Markin 30 марта 2025, 12:42
Ахахах)) захотели закос сделать на форда или ламборджини)))\
Актеры как из школьного театра) наиглупейший фильм.
Comon 1 апреля 2025, 01:31
Неплохой такой простенький фильм про любительский дрифт, тут не про спорт конечно, спорт надеюсь еще будет дальше. На нашей нестареющей классике, которую теперь всю раскупят за бешенные деньги и автовазу придётся возобновлять производство)) Отличные локации Питера, знакомый уже до кирпичика автодром, быстрая трёшка - оч.приятно всё это смотрится, ну и актёры особо не раздражают. Это - именно НАШЕ кино, пусть всякие Супры гоняются за нашими Ладами и теряют бампера)
ml 1 апреля 2025, 13:29
Могло быть прям хорошее кино, но переборщили с желанием напихать "доброго вечного" в каждый кадр. Потому некоторые сцены смотрятся прям нелепо и не современно, как кино про пионеров. "Одна, я не справлюсь, но вот с ребятами!" Но в целом сводить детвору можно.
kimo777 2 апреля 2025, 10:31
Фильм простенький: характеры одноплановые, все повороты сюжета читаются с самого начала. Ну а в рамках этого - нормально. Молодые актеры неплохо смотрятся в кадре. Любители дрифта, наверное, заценят.
А на счет рекламы отечественного автопрома - не уверен: "жигуль"-то весь переделанный. :)
Виктория Катц 9 апреля 2025, 21:05
Фильм понравился, сюжет простой, но фильм с мотаться на одном дыхании. Красиво снят дрифт, хорошая игра актеров.
Киноафиша.инфо 15 апреля 2025, 20:05
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Киноафиша.инфо 15 апреля 2025, 20:05
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
Киноафиша.инфо 15 апреля 2025, 20:06
Главное - кем переделанный, а не из чего 😁
Киноафиша.инфо 15 апреля 2025, 20:06
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
