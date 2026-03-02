Этот фильм от режиссера из России обогнал «Аватар 3» в прокате: а затем провалился – вот почему лента с 6.1 на IMDb уступила Кэмерону

Помните, как в конце января все обсуждали, что фильм Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» обошел «Аватар: Пламя и пепел» в американском прокате? Тогда по итогам уикенда с 23 по 25 января картина собрала в США $10,8 млн а «Аватар» довольствовался $9,8 млн.

Разница небольшая, но факт оставался фактом: первая строчка впервые за пять недель досталась не сиквелу Кэмерона. Правда, важно понимать контекст: к тому моменту «Аватар» уже выдыхался, плюс на востоке США бушевал мощный снежный шторм, из-за которого закрылись многие кинотеатры.

А дальше случилось то, что случается с фильмами, чей успех ограничился одним уикендом. При бюджете в 60 миллионов долларов общемировые сборы «Казнить нельзя помиловать» составили всего 54,3 миллиона. В прокате картина провалилась, а рейтинг на IMDb застыл на скромой отметке.

Теперь, когда пыль улеглась, можно спокойно разобраться, что это был за фильм, почему вокруг него столько шума и стоит ли вообще его смотреть. Спойлер: зрители до сих пор не договорились.

О чем фильм

Действие происходит в 2029 году в Лос-Анджелесе. Город задыхается от криминала, поэтому для особо тяжких преступлений придумали такую систему, где ИИ судит подозреваемых и выносит приговор за 90 минут. Не успел доказать, что не виноват, – получай смерть от звукового удара.

Главный герой Крис Рейвен – полицейский, который помогал разрабатывать эту систему. И тут его самого задерживают по подозрению в убийстве жены. Все улики против него, мотив есть, а времени разобраться – всего полтора часа, пока ИИ-судья Мэддокс отсчитывает секунды до казни.

Что пишут зрители на IMDb

На IMDb ленте поставили не так уж много – 6.1 балла. А вот что говорят в отзывах:

Теперь вы в курсе, чего ждать, и сможете решить, готовы ли вы погрузиться в эту историю. В России фильм уже доступен к просмотру в цифре.

