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Али Аббаси
Али Аббаси
Ali Abbasi
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Али Аббаси
Ali Abbasi
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Али Аббаси
Родился в 1981 году. Тегеран, Иран.
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Фильмография Али Аббаси
Убийца «Святой паук»
криминал, драма, триллер
2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
6.0
На границе миров
фэнтези
2018, Швеция / Дания
6.0
Шелли
ужасы, драма
2016,
5.0
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Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой адаптации великой шекспировской пьесы
Режиссером новой постановки выступит Али Аббаси.
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18 декабря 2020 14:53
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