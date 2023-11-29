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Киноафиша Новости Страдающий деменцией Питер Сарсгаард знакомится с Джессикой Честейн в трейлере драмы «Память»

Страдающий деменцией Питер Сарсгаард знакомится с Джессикой Честейн в трейлере драмы «Память»

29 ноября 2023 10:36
Страдающий деменцией Питер Сарсгаард знакомится с Джессикой Честейн в трейлере драмы «Память»

Критики в восторге от игры ведущих артистов.

Кинокомпания Ketchup Entertainment представила первый трейлер инди-драмы «Память». Мировая премьера картины состоялась ранее в этом году на Венецианском кинофестивале, где Питер Сарсгаард удостоился «Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль».

«Память» повествует о матери-одиночке по имени Сильвия (Джессика Честейн), которая работает в социальной службе. Ее жизнь упорядочена вокруг дочери, работы и походов на встречи анонимных алкоголиков. Ситуация меняется, когда после встречи выпускников она по пути домой замечает, что ее преследует некий мужчина (Сарсгаард). В трейлере показано, что незнакомец в дальнейшем провел ночь у дома Сильвии, заснув на автомобильных покрышках. Сильвия знакомится с ним и выясняет, что его зовут Сол. Он страдает от деменции и не помнит, почему решил пойти за Сильвией. Эта встреча пробуждает в Сильвии давние воспоминания и детские переживания, всплывшие наружу, словно оголенные нервы.

Снял фильм по собственному сценарию мексиканский режиссер Мишель Франко. В актерский состав также вошли Мерритт Уивер (младшая сестра Сильвии), Брук Тимбер (Анна, дочь Сильвии), Джессика Харпер (отчужденная мать Сильвии), Джош Чарльз (брат Сола) и Элси Фишер (дочь Джоша).

«Память» выйдет в прокат в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке 22 декабря, а 5 января состоится релиз по всем США.

Фото: Ketchup Entertainment
Елена Королева
Елена Королева
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