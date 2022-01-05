Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мишель Франко
Мишель Франко
Michel Franco
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Мишель Франко
Michel Franco
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Мехико, Мексика
Биография Мишель Франко
Развернуть
Фильмография Мишель Франко
Закат
драма
2021, Франция / Мексика / Швеция
6.0
Новый порядок
драма
2020, Мексика / Франция
6.0
Дочери Абриль
драма
2017, Мексика
6.0
Хроник
драма
2015, Мексика / Франция
6.0
После Люсии
драма
2012, Франция / Мексика
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Отдыхающего на пляже Тима Рота ожидает нечто страшное в трейлере загадочного фильма «Закат»
Премьера запланирована на 2 апреля.
Написать
5 января 2022 13:30
Тим Рот принимает солнечные ванны на кадрах из предстоящей драмы «Закат»
Премьера в российских кинотеатрах намечена на 2 апреля.
Написать
24 декабря 2021 10:52
Не только «Земля кочевников»: названы победители 77-го Венецианского кинофестиваля
Андрей Кончаловский получил спецприз жюри.
Написать
14 сентября 2020 12:11
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь